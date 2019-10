Ružová, čierna či biela. Predražená soľ nemá žiadne benefity

Trh so soľou prekvitá.

29. okt 2019 o 12:19 Soňa Jánošová

Soľ je základnou ingredienciou, bez ktorej si nevieme predstaviť prípravu takmer žiadneho jedla.

Bežná kuchynská soľ sa ťaží v soľných baniach, následne sa priemyselne čistí, melie na jemné kryštály a obohacuje o malé množstvo jódu, ktorý ma zabezpečiť, aby zdravie populácie netrpelo jeho nedostatkom.

Ani zďaleka to však nie je jediný typ soli, s ktorým sa dnes stretávame.

V ostatnom čase sa do našich kuchýň dostáva čoraz viac druhov solí a dávno už neplatí ani to, že soľ je biela či bezfarebná a s drobnými kryštálmi. Trh so soľou prekvitá a naše domácnosti postupne zaplavujú hrubozrnné, vločkové a rôznofarebné soli.

Aký je medzi nimi rozdiel, prečo majú rôznu podobu a farbu a čo je pravdy na tom, že konkrétne druhy majú zdravotné výhody?

Morská soľ obsahuje aj mikroplasty

Vyrába sa jednoduchým procesom odparovania morskej vody v plytkých nádržiach v blízkosti pobreží.

Podobne ako kuchynská soľ, ktorá pochádza zo soľných baní, aj morská soľ obsahuje zhruba 97 percent chloridu sodného.

Odlišné sú pomery iných minerálov ako horčík, vápnik a zinok.

Tento rozdiel však z výživového hľadiska nie je nijako významný a používanie morskej soli nemá výrazný zdravotný benefit.

Magazín Healthline napríklad upozorňuje, že aby ste prijali odporúčanú dennú dávku horčíka z nerafinovanej morskej soli, ktorá obsahuje 0,3 percentá tejto látky, museli by ste jej skonzumovať 100 gramov.

Dospelý človek pritom potrebuje denne prijať dva až štyri gramy soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity.