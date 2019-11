Ako správne vybrať zásnubný prsteň alebo šperk k sviatku?

Krok 3: Spôsoby, ako vybrať správnu veľkosť prsteňa

Po nájdení toho správneho štýlu a vhodného materiálu sa treba sústrediť ešte na jeden dôležitý krok, a tým je výber správnej veľkosti. Obvod ženského prstenníka možno zistiť viacerými spôsobmi.

Navštívte klenotníctvo

Najjednoduchší, ale vôbec nie originálny spôsob, je jednoducho vziať obdarúvanú osobu so sebou do klenotníctva, kde si vyberie zásnubný prsteň podľa svojho gusta. Prsteň si rovno vyskúša, a ak aj náhodou nebudú mať správnu veľkosť, rovno si ho môžete dať zmenšiť, či mierne zväčšiť.

Použite povrázok

Mierne zastaraný spôsob, ale ak má muž málo času a s prekvapením už mešká, vystačí si aj s touto metódou. Dostatočne veľký kus povrázku treba obtočiť zľahka okolo prsta. Stred prsta (kde sa povrázky pretnú) treba vyznačiť popisovačom. Vyznačená časť sa následne zmeria pravítkom.

Použite starší prsteň

Ak muž nechce pokaziť prekvapenie a otvorene si vypýtať starší kúsok šperku, musí počkať, kým jeho partnerka niekam odíde a prehrabe sa jej v šperkovnici. Pozor si treba dať na to, aby meraný kúsok aj skutočne nosila. Môže sa totiž stať, že prsteň leží v tajnej zásuvke preto, lebo je už žene malý. Merať treba vždy vnútorný rozmer. Tiež je možné vziať šperk nenápadne so sebou do zlatníctva a dať si odmerať správnu veľkosť odborníkom.

Kto sa nepýta, nedostane odpoveď

Ak muž nepatrí práve k romantickým typom, celé prekvapenie vlastne prekvapením ani nie je. Na veľkosť prsteňa sa rovno spýta a budúcu nevestu dokonca nechá vybrať si prsteň samú.