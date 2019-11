História čistých zubov siaha do Babylonu aj Egypta

Naši predkovia improvizovali.

1. nov 2019 o 21:54 Martina Štérová

Rímsky básnik Ovídius vo svojej knihe Umenie milovať ponúka zaľúbencom rôzne rady. Aby žena dokázala zviesť svoj objekt záujmu, odporúča jej naučiť sa tancovať, dokázať skrývať svoje telesné nedostatky, voňať a v prípade pokazených zubov sa zdržať smiechu.

„Tá, ktorej dych páchne, by nemala nikdy prehovoriť pred jedlom,“ svojsky radí umelec vo svojej knihe.

Aby mali ľudia v minulosti svieži dych, vyhľadávali pomoc rôznych byliniek. Priekopníkmi využívania mentolu na tieto účely boli ešte pred 3000 rokmi Egypťania. Zmiešavali tiež myrhu s kadidlom, škoricou a medom.

Zrod kefky

O jej zrode a vývoji písal pre Huffington post aj newyorský dentista Thomas P. Connelly. Uvádza, že prvé zubné kefky vyrobili v 13. storočí Číňania, ktorí do nich pracne vkladali chĺpky z prasiat.

Babylončania viac ako 4000 rokov pred týmto vynálezom čistili svoju sklovinu natrhanými konárikmi, ktorých konce „rozstrapkali“.

V Európe to boli práve francúzski dentisti, ktorí chceli spoločnosť 17. a 18. storočia naučiť používať zubné kefky. Masovo sa začali vyrábať v Anglicku, za ich nárast popularity sa pričinil William Addis z Clerkenwaldu.

V Amerike sa masovo začali vyrábať o niečo neskôr, v roku 1885. Jedna zo známych tovární sídlila v Massachusetts. Ako prví ich tu začali predávať balené. Modernejšie nylonové vlákna začala používať až v roku 1938 spoločnosť DuPont.

Napriek tomu nebolo čistenie zubov bežným ranným či večerným rituálom ako je to dnes. Tento návyk si osvojili až vojaci v druhej svetovej vojne a po jej skončení si ho priniesli aj domov. Technologický vývoj túto oblasť nášho života neminul.

Vynález prvej elektrickej kefky sa pripisuje doktorovi Philippovi Woogovi, ktorý v roku 1954 predstavil vo Švajčiarsku kefku Broxodent. Znovunabíjaciu kefku zas v roku 1961 predstavila firma General Electric.

Rotačné schopnosti tomuto šikovnému vynálezu pridal Interplak v roku 1987. Dnes už máme na trhu desiatky variantov zubnej kefky, od klasických plastových, cez drevené, prírodné, elektrické a sonické.

Najprv mydlom, potom fluoridom

Zubná pasta v dobovej forme bola bežnou súčasťou ústnej hygieny v Indii a Číne už 500 rokov p. n. l. Tak ako takmer vo všetkom, v používaní niekdajšej zubnej pasty nezaostávali ani Egypťania, Rimania či Starovekí Gréci.

Slúžila na riešenie podobných problémov, ako riešime v súvislosti so zubami aj dnes. Naši predkovia chceli mať zuby aj ďasná zdravé a čisté, biele a okrem toho aj svieži dych. Ingrediencie sa však líšili.

Prehistorické pasty obsahovali popol zo zvierat, zhorené škrupiny vajec, podrvenú pemzu. Gréci a Rimania preferovali pasty, ktoré mali aj abrazívne účinky a sklovinu nielen čistili, ale aj obrusovali. Na to využívali podrvené kosti alebo mušle z ustríc.

Rimanom záležalo na sviežom dychu, a tak využívali na ochutenie pasty rôzne bylinky, ale aj čierne uhlie či kôru stromov. Číňania do svojich čistiacich zmesí najčastejšie pridávali ženšen, mätu a soľ.

Modernú zubnú pastu vyvinuli omnoho neskôr, po roku 1800. V roku 1824 do pasty ako prvý pridal mydlo dentista Peabody.

Po roku 1850 mohli ľudia nájsť v zubnej paste ďalšiu ingredienciu, kriedu. V sklenej nádobe vtedy začala pastu predávať značka Colgate. Do tuby ju zas v roku 1892 dostal doktor Washington Sheffield z Connecticutu a o štyri roky neskôr ho začala napodobňovať aj firma Colgate.

Reklama na ústnu vodu zo šesťdesiatych rokov. (zdroj: Wikimedia Commons)

Po druhej svetovej vojne mydlo nahradili vyspelejšou chémiou, napríklad laurylsulfátom sodným. Prešlo niekoľko ďalších rokov, kým začal Colgate používať v pastách prelomový fluorid.

Ten obsahujú mnohé pasty dodnes spolu s rôznymi farbivami, príchuťami či sladidlami a chemickými látkami, ktoré majú pasty stabilizovať, udržať jemné, penivé a vlhké. Trendom je pridané čierne uhlie či rôzne látky s bieliacimi účinkami.

Zubná niť ako staroveký vynález

Na prvý pohľad môže dentálna niť pôsobiť ako výdobytok modernej doby. Táto pomôcka na mechanické čistenie však prechádzala medzizubnými priestormi našich predkov oveľa skôr.

Jej stopy našli výskumníci v zostatkoch zubov prehistorických ľudí. Na čistenie využívali vlasy z konskej hrivy alebo halúzky, ktoré slúžili ako špáradlá na odstránenie nečistôt.

Do roku 1815 však ľudia medzizubným priestorom príliš veľkú pozornosť nevenovali. Modernú zubnú niť vyvinul zubár Levi Speark Parmly z New Orleans.

Išlo o tenkú hodvábnu, navoskovanú šnúrku, ktorú lekár odporúčal na čistenie zubov svojim pacientom. O nutnosti jej využívania a technikách správneho čistenia zubov dokonca napísal knihu Praktický sprievodca manažmentom zubov.

Neskôr vznikli aj nevoskované hodvábne nite a patent na komerčné zubné nite na domáce použitie získala v roku 1898 spoločnosť The Johnson and Johnson v New Jersey. Počas Druhej svetovej vojny bol hodváb nahradený nilonom. V roku 1872 zas Silas Noble a J. P. Cooley získali patent na prístroj na výrobu špáradiel.

Slonovina namiesto zubov

Keď sa našim predkom v ústnej dutine objavili praskliny, zádery, zubné kazy alebo im vypadol zub, nebolo im to vždy jedno. So zubnými kazmi súvisela aj bolesť a aby sa od nej oslobodili, navštívili zubára.

V minulosti sa kazy a diery v zuboch vypĺňali tenkými úlomkami kameňov, živicou, gumou alebo rôznymi kovmi. V roku 1848 začal taliansky chirurg Arculanus využívať výplne zo zlata.

Zlato ako materiál na výrobu zubnej náhrady už však pred ním používali Etruskovia ešte v roku 700 p. n. l. Zub vyrobili zo slonej alebo inej kosti a zo zlata odliali „mostík“, ktorý nový zub držal na mieste.

V 20. storočí sa už bežne ako výplň dier v zuboch využíval amalgám. Ide o zmes striebra, zinku, medi a ortuti v práškovej forme, ktorá sa upravuje do formovateľnej pasty.

Ortuť do zubnej výplne začali zubári pridávať už začiatkom 19. storočia, no stále len v malom množstve, pretože sa musela dlho nahrievať, kým sa roztopila a mohla tvarovať. Pomáhala držať jednotlivé zložky výplne pokope. V roku 1819 Angličan menom Bell vytvoril prvú amalgámovú zmes s väčším obsahom ortute, ktorá sa ľahko tvarovala aj pri izbovej teplote.

A hoci patrí k najstarším zubným plombám modernej doby, pre obsah spomínanej ortuti, z ktorého môžu plynúť zdravotné riziká, sa využíva čoraz menej. Túto zmes nahrádzajú fotokompozity z organického a anorganického plniva, nanokompozity či skloionomérne cementy.