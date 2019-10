Varovali ma, že mi britský bulvár zničí život, priznala vojvodkyňa Meghan

Vojvodkyňa sa rozrozprávala.

21. okt 2019 o 15:45 Michaela Žureková

BRATISLAVA. Vojvodkyňa zo Sussexu Meghan nebola ani napriek varovaniam pripravená na takú veľkú pozornosť zo strany britských médií a verejnosti, ako sa jej dostáva po svadbe s princom Harrym.

Priznala to v rozhovore pre ITV dokument s názvom Harry a Meghan: Africká cesta, ktorý televízia odvysielala v nedeľu.

Dokument mapoval cestu kráľovského páru do južnej Afriky, kde okrem iného Meghan a Harry prvýkrát ukázali aj svojho syna Archieho.

Sprevádzal ich na nej novinár Tom Bradby, ktorému vojvodkyňa prezradila, že ju pred bulvárom varovali priatelia.

Bola naivná

"Keď som prvýkrát stretla svojho terajšieho manžela, moji priatelia boli veľmi šťastní, pretože som bola šťastná ja. No moji priatelia z Británie mi povedali - určite je skvelý, ale nemala by si to robiť, pretože britský bulvár ti zničí život," priznala v rozhovore.

Hoci bola Markleová známou herečkou zo seriálu Suits a písala aj blog o životnom štýle, nebola častým terčom bulváru.

Priateľom preto vraj "veľmi naivne" odpovedala, že to nedáva žiaden zmysel a že bulvár sa o ňu nezaujíma.

Od jej svadby s princom Harrym máji 2018 sa však situácia rázne zmenila. Vojvodkyňa povedala, že posledný rok bol ťažký a že "nemala ani poňatia, čomu bude čeliť."

Jej slová prichádzajú práve v čase, keď sa pár súdi s britskými bulvárnymi médiami.

Meghan sa obrátila na súd a žaluje noviny Mail on Sunday, pretože neoprávnene zverejnili jej súkromný list adresovaný otcovi Thomasovi Marklovi.

Princ Harry zase začiatkom októbra podal žalobu na vydavateľa britského bulvárneho denníka The Sun.

Žaloba súvisí s nezákonným odpočúvaním jeho telefónu. Vojvoda médiá obviňuje aj z neľútostnej kampane namierenej voči jeho manželke.

"Mám rodinu, ktorú musím chrániť, takže všetko, čím si musela prejsť moja mama a čo sa jej stalo, je teraz surové a deje sa to každý jeden deň. Nie som paranoidný, iba nechcem, aby sa minulosť zopakovala," povedal Harry.

Narážal pritom na smrť svojej matky, princeznej Diany, ktorá zomrela pri autonehode, keď ju naháňali paparazzi.

Médiá a férovosť

Aj Markleová je dlhodobo terčom kritiky britského bulváru. Často na ňu vyťahovali, že je rozvedená, že nie je beloška a že sa správa snobsky. Dokonca sa špekulovalo o tom, že ani naozaj nebola tehotná.

"To najzásadnejšie, čo teraz viem, je, že som si nikdy nemyslela, aké to bude ľahké, no myslela som si, že to bude férové. A to je niečo, s čím je veľmi ťažké sa zmieriť," reagovala vojvodkyňa v rozhovore s Bradbym na otázku, ako zvláda tlak z vonka.

"Už dlho som Harrymu hovorila, že nestačí, aby sme len niečo prežili, no nie? To nie je zmyslom života. Musíte prospievať, musíte sa tiež cítiť šťastne."

Na férovosť narážala aj pri otázke, či s mocou, slávou a bohatstvom neprichádza aj drobnohľad a kontrola verejnosti.

"Keď ľudia hovoria veci, ktoré nie sú pravda, poviete im, že nie sú a oni ich stále môžu hovoriť, nepoznám nikoho na svete, pre koho by to bolo v poriadku," vyhlásila.

Vojvoda zo Sussexu zase priznal, že keď väčšina toho, čo sa povie alebo napíše, nie je pravda, samozrejme, že je to zraňujúce.

"No musíme sa sústrediť na to, aby sme boli skutoční, aby sme boli ľuďmi, ktorými naozaj sme a aby sme sa postavili za to, čomu veríme."