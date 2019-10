Postačia aj drobné zmeny. Pre ekologickejší život nemusíte ísť do extrému

Tipy ako začať.

21. okt 2019 o 13:02 Michaela Žureková

Chceli by ste byť ohľaduplnejší k životnému prostrediu a zo svojho domova spraviť ekologicky priateľské miesto, ale brzdí vás predstava zásadných zmien?

Ľudí od udržateľného životného štýlu často odrádza pocit, že by v živote museli urobiť priveľa zmien, a preto niekedy radšej neurobia nič, lebo si povedia, že to aj tak nepomôže. Nie je to tak.

Na to, aby človek žil udržateľnejšie a ekologickejšie, nepotrebuje obrátiť svoj život kompletne.

Možno ste už vymenili plastové tašky za plátené alebo častejšie presadáte z auta do mestskej hromadnej dopravy. Dobrá správa je, že takýchto drobných výmien dokážete urobiť viac.

Nádoby na jedlo

V snahe znížiť používanie jednorazových plastov je balenie obedov do vlastných nádob skvelý nápad.

Tieto malé kontajnery na jedlo sa však oplatí využívať aj v iných prípadoch.

Napríklad keď idete k mäsiarovi, na trh a do zelovocu alebo do bezobalového obchodu.

Obľúbené sú rôzne typy od silikónových cez nerezové až po sklenené.

Nemíňajte energiu v "standby" móde

Množstvo ľudí si neuvedomuje, že mať neustále zapojené elektronické spotrebiče v zásuvke nie je dobré pre životné prostredie ani pre naše peňaženky.

Stand-by či pohotovostný režim zbytočne spotrebúva nevyužívanú elektrinu.

Jednoduchým riešením je teda vytiahnuť nabíjačku, televízor, monitor, notebook, modem či mikrovlnku zo zásuvky, najmä, ak sa chystáte na nejaký čas v domácnosti nebyť.

Najväčším "žrútom" sú pritom staršie typy spotrebičov. Týždenne tak nielenže môžete ušetriť pár eur, ale tiež znížiť svoju uhlíkovú stopu.

Hygiena a kozmetika

Vymeňte tekuté mydlá a šampóny za ich tuhý variant.

Zbavíte sa tak plastov a môžete tiež podporiť lokálnych výrobcov, ktorí sa tomuto typu kozmetiky venujú.

Často takéto tuhé mydlá, šampóny či "bomby" do kúpeľa predávajú v kovových krabičkách, v papierových obaloch, prípadne si ich môžete zabaliť do svojho vlastného.

Medzi výrobcov, ktorí myslia ekologicky, patrí napríklad Soaphoria, Mylo, Savon alebo Two Cosmetics.

O stupeň chladnejšie

Ekologické správanie znamená najmä šetrenie a neplytvanie - zdrojmi, výslednými produktmi a predovšetkým energiami.

Jednou z drobných zmien, ktorá vám ušetrí desiatky eur ročne a ktorá uberie z vašej uhlíkovej stopy, je nastavenie termostatu na nižšiu teplotu.

Už zníženie o jeden stupeň vám môže podľa Jiřího Koudelu zo Slovakia Energy ušetriť až šesť percent nákladov na kúrenie, čo je zhruba euro denne.

Výhodné je použiť aj časovač na termostate, na ktorom si môžete nastaviť, kedy sa má teplota znížiť a kedy zvýšiť, aby ste zbytočne nekúrili v prázdnom dome.

Ekologickejšia menštruácia

Už dlho sa hovorí o tom, koľko odpadu vytvárajú vložky a tampóny a že materiály, z ktorých sú vyrobené, sa môžu rozkladať až stovky rokov.

Ekologickou voľbou je v tomto prípade menštruačný kalíšok alebo menštruačné nohavičky.

Ak sa žena rozhodne, že je to pre ňu správna voľba, rozhodne to bude mať pozitívny dopad nielen z finančného hľadiska (takéto produkty vydržia na rozdiel od jednorazových vložiek a tampónov roky), ale aj z toho environmentálneho.

Zbavte sa plastovej fólie

A je to naozaj jednoduché! Plastová fólia, ktorú vo väčšine prípadov človek použije len raz, a potom ju zahodí, v domácnosti naozaj nie je potrebná. Potraviny môžete baliť aj do ekologickejšieho prírodného obalu.

Vyrábajú ho napríklad značky Včelobal alebo Bee's Wrap. Ide o obaly vyrobené z včelieho vosku, organického jojobového oleja, živice a z organickej bavlny.

Môžete ich používať opakovane, stačí ich umývať vodou a jemným mydlom.

(zdroj: Vcelobal.sk)

Povedzte nie plastovým žiletkám

Namiesto toho, aby ste si opakovane kupovali jednorazové plastové holiace potreby, ktorých sa ročne vyhodia miliardy kusov, investujte do kvalitnej klasickej kovovej žiletky s výmennou čepeľou.

Jednorazové žiletky sú ťažko recyklovateľné, preto je lepšie vlastniť žiletku, ktorá vydrží dlhé roky.

Niektoré slovenské obchody a e-shopy ponúkajú aj ekologické žiletky z recyklovaných materiálov.

Napríklad značka Preserve vyrába svoje produkty z recyklovaných obalov od jogurtov a ponúka aj náhradné čepieľky.

Prírodná hubka na telo

Namiesto klasickej plastovej hubky na telo, ktorej mikročastice sa môžu dostať do vody a znečisťovať vodné zdroje, môžete používať prírodnú špongiu, takzvanú lufu. Je to koža z popínavej rastliny, ktorá sa podobá na uhorku a tvorí ju vysušená pórovitá hmota.

Tá dokáže nahradiť špongiu, pretože pri kontakte s vodou zmäkne. Navyše je rozložiteľná, takže po mesiaci používania ju môžete vyhodiť na kompostovisko.

Aj o prírodnú hubku sa však treba starať, aby sa na nej nemnožili baktérie. Po použití ju nenechávajte vo vlhkom prostredí.

Môžete ju tiež skúsiť pravidelne na minútu zohriať v mikrovlnke, vložiť do umývačky alebo namočiť do octu, aby sa zbavila nečistôt.