Bojovníčky za rovnosť, ochranu planéty aj kvalitné porno. BBC vybrala ženy roku 2019

Ako by vyzerala budúcnosť, keby svet viedli ženy.

18. okt 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Britská verejnoprávna televízna a rozhlasová spoločnosť BBC aj tento rok zverejnila zoznam stovky vplyvných a inšpiratívnych žien.

Do zoznamu The BBC's 100 women of 2019 zaradila osobnosti z celého sveta, ktoré sa svojou odvahou, talentom, politickým nasadením a vplyvom na okolie snažia robiť svet lepším.

BBC si pri tohtoročnom výbere kládla otázku, ako by vyzerala budúcnosť, keby svet viedli ženy. „Od aktivistky v oblasti zmeny klímy Grety Thunbergovej až po transgender ženu Nishu Ayubovú, ktorú ako 21-ročnú umiestnili do mužskej väznice, veľa žien z tohto zoznamu iniciuje veľké zmeny. Dávajú nám víziu toho, ako by mohol vyzerať život v roku 2030,“ uvádza BBC.

Sto významných a inšpiratívnych žien BBC rozdelila do šiestich kategórií podľa oblasti, ktorej sa venujú a radí ich v abecednom poradí. Nejde teda o rebríček, ale o zoznam.

Športovkyne chcú spravodlivé podmienky

Medzi športovkyňami sa objavuje viacero žien z arabských krajín, ktoré musia prekonávať nielen hranice svojich možností, ale aj stereotypy a predsudky.

Príkladom je Kimia Alizadehová z Iránu či Jawahir Robleová, ktorá po opustení rodného Somálska našla útočisko v Británii. Dnes je prvou moslimkou, ktorá pôsobí ako futbalová rozhodkyňa.

Medzi vplyvné športovkyne BBC zaradilo aj americkú futbalistku a dvojnásobnú víťazku Svetového pohára Megan Rapinoeová, ktorá húževnato bojuje za spravodlivé odmeňovanie žien v športe.

Zaujímavý je aj príbeh hráčky austrálskeho futbalu Tayly Harrisovej, ktorá sa otvorene postavila proti sexistickým urážkam na internete. Tie vyvolala jej fotografia vysokého kopu do lopty.

Porno z pohľadu žien

BBC ocenilo aj tri osobnosti, ktoré bojujú proti zneužívaniu žien v pornografii. Prvou z nich je švédska filmárka Erika Lustová, ktorá rozvíja koncept etickej pornografie.