Desať mýtov, ktorými sa nechávate zmiasť pri zariaďovaní bytu

Porušovanie pravidiel občas pomôže.

12. okt 2019 o 6:00 Martina Štérová

Zariaďovanie bývania má byť zábavou. Interiér by mal odrážať imidž a dušu svojho obyvateľa a majiteľa.

Dnešné trendy sú však oveľa uvoľnenejšie, podobne ako v móde. Je preto čas ujasniť si, ktoré pravidlá sú skôr mýty a nemusia naše kreatívne duše trápiť.

Mýtus 1: tmavé farby zmenšujú

Aj keď to nie je celkom nezmysel, nie je to zároveň celá pravda. K optickému zmenšovaniu priestorov dochádza nesprávnou kombináciou viacerých faktorov.

Tmavá farba však dokáže vytvoriť v interiéri elegantnú, intímnu atmosféru a pocit pohodlia. Aby ste dosiahli takýto efekt, všetko, čo musíte urobiť, je pohrať sa s farebnými kombináciami, osvetlením a dekoráciami.

V manipulácii s tmavými farbami je to o kompromise alebo inak povedané o rovnováhe. Aby sa interiér stal hlbším, namaľujte dve steny tmavou a zvyšok svetlou farbou.

Najlepšie je, ak sa najtmavšia zóna nachádza v blízkosti okna alebo svetelných zdrojov. Docielite tým eleganciu, ale zároveň zachováte svetelnosť priestoru.

Ďalšou alternatívou sú vzory vo forme tapiet, ktoré opätovne zažívajú slávu. V tomto smere sa presadzuje maximalizmus a aplikácia obľúbených motívov kamkoľvek sa vám zachce.

Opticky väčším sa interiér stane aj s pomocou zrkadiel, ktoré elegantným priestorom svedčia a miestnosť rozžiaria.

K podobnému omylu dochádza aj v prípade bielych interiérov. Majú priestor opticky zväčšovať, no nie je to vždy ideálne riešenie. Ak sa rozhodnete pre biele steny, skúste to s mierne tmavším odtieňom ako je čistá jasná biela. Priestor tak nebude pôsobiť fádne, chladne a sterilne.

Mýtus 2: so svetlými textíliami je problém

Mnoho trendov dáva dôraz na svetlé odtiene farieb aj bielu. Na fotografiách vyzerá dokonalo, v praxi to už môže byť väčší problém, no aj ten sa dá vyriešiť. Problém totiž nie je vo farbe, ale v type materiálu a jeho štruktúre.

Napríklad je ťažké udržať bielu bavlnu vo výbornom stave. Vyskúšajte odtiene slonovinovej kosti, béžovej či sivej a pevnejšie textílie, akými sú napríklad ženilka alebo zamat. Z týchto materiálov škvrny zmiznú bez problémov.

(zdroj: Sofology)

Mýtus 3: miešanie vzorov je tabu

Kombinácia pruhov, mriežok a rôznych textúr prináša skvelé výsledky.

Jediné, čo musíte urobiť, je vybrať odtiene z harmonickej skupiny farieb, a tak sa vyhnúť chybám. Nesnažte sa nasilu o kontrast.