Odnesie si ťa ježibaba. Aj drobné rodičovské klamstvá majú následky

Ako na deti vplývajú nevinné lži?

11. okt 2019 o 11:19 Soňa Jánošová

Keď budeš zlá, príde si po teba čert. Počuješ tú sirénu? To už po teba idú policajti. Podobných drobných lží, ktoré rodičia hovoria svojim deťom, sú desiatky.

Naivné a na prvý pohľad nevinné hrozby sú pre mnohých rodičov efektívny spôsob, ako dieťa prinútiť spolupracovať, prelomiť jeho tvrdohlavosť a dosiahnuť, aby robilo to, čo potrebujú.

Nová štúdia publikovaná v časopise Journal of Experimental Child Psychology, na ktorej spolupracoval medzinárodný tím, však ukazuje, že táto stratégia môže mať nepríjemné následky. Ak totiž rodičia deťom hovoria „nevinné“ lži, výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že im deti budú klamať v dospelosti.

Z oklamaných detí vyrastú klamári

Výskum vedci robili pomocou dotazníkovej metódy na vzorke 379 mladých dospelých.

Celkovo mali respondenti vyplniť štyri dotazníky. Najskôr odpovedali na otázky týkajúce sa svojho detstva.

Konkrétne sa zaujímali o to, či ich rodičia používali vo výchove stratégiu klamstiev a vraveli vety ako: „Nemám so sebou peniaze, vrátime sa sem zajtra“ alebo „Ak so mnou hneď nepôjdeš, nechám ťa tu samého“.

V druhom dotazníku odpovedali na to, či svojim rodičom v dospelosti klamali v zásadných otázkach, zveličovali alebo používali prosociálne, teda spoločensky akceptované lži.