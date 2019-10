Oblečenie, tenisky aj pomôcky. Ako často by ste si mali umývať výbavu na cvičenie?

Baktérie nepočkajú.

11. okt 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Ísť do fitnesscentra alebo si len tak von zabehať evokuje v našich predstavách zdravý životný štýl. Aktivitou a pohybom sa chceme udržiavať vo forme. No nielen pasivita je to jediné, čo by na naše zdravie nemuselo vplývať práve najlepšie.

Ak vo fitnesscentrách používate športovú výbavu, obliekate si športové oblečenie, cvičíte na jogovej podložke a všetky veci si ukladáte do športovej tašky (napokon, inak to ani nejde), vystavujete sa aj iným potenciálnym ničiteľom zdravia - baktériám, vírusom, plesniam či roztočom.

Práve kvôli nim je nutné myslieť na čistotu a pravidelné umývanie svojej výbavy.

Všetko, čo používate

Základnou otázkou, ktorá v tomto prípade ľuďom napadne, je - ako často?

V niektorých prípadoch to závisí od toho, ako často sa veci používajú a ako intenzívne cvičíte, v iných frekvencia nehrá až takú rolu.

Ako teda pristupovať k čisteniu oblečenia, tenisiek, podložky na cvičenie, uterákov, fľaše s vodou a náradia na cvičenie?

Oblečenie

Súvisiaci článok Účinné cvičenie vtesnáte aj do minúty. Stačí len začať Čítajte

Je celkom jedno, či cvičíte vnútri alebo vonku, oblečenie sa zašpiní tak či onak.

"Vo fitku môžete nachytať baktérie a špinu od iných ľudí, ktorí stroje a podložky používajú. Týka sa to aj nádchy, chrípky, gastrointestinálnych alebo kožných infekcií. Ak cvičíte vonku, prídete do kontaktu s blatom, baktériami a znečisteniami z prirodzeného prostredia," vysvetlila pre The Guardian hygienička Lisa Ackerleyová.

Ak pri cvičení naozaj "makáte", zapotíte sa a používate viacero pomôcok, oblečenie budete musieť prať po každom raze.

V prípade, že vaše cvičenie bolo iba ľahké a krátke, mohli by ste mu podľa Mary Gagliardiovej, vedkyne zaoberajúcej sa výskumom pracích výrobkov, dať šancu aj druhýkrát, no viac nie. Netýka sa to však tesného oblečenia ako sú legíny či podprsenky.

Športové oblečenie tiež býva vyrobené z materiálov, ktoré treba prať na nižších teplotách (napríklad menej ako 40 stupňov), a preto sa baktérií nemusíte zbaviť úplne. Použite vtedy aj pridaný antibakteriálny prací gél.

Platí tiež, že oblečenie treba prať hneď a nenechávať ho do ďalšieho dňa v taške s vecami na cvičenie. Baktérie sa tak nebudú mať šancu rozmnožiť.

Podložka na cvičenie

Mikroorganizmy z nášho tela a ďalších predmetov sa pri cvičení, pochopiteľne, môžu dostať aj na podložku, na ktorej človek cvičí. Často sa používa napríklad jogová podložka.

Ak ju pravidelne nečistíte, nemusí sa stať nič, no zároveň sa zvyšuje riziko napríklad kožných infekcií.