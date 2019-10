V hlavnej úlohe strih, dizajnéri ukázali tvorbu na Fashion LIVE!

Pozrite si najnovšie kolekcie slovenských návrhárov vo veľkej fotogalérii.

9. okt 2019 o 19:44 SITA, Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Podujatie Fashion LIVE! sa konalo v priestoroch obchodného domu na bratislavskom Kamennom námestí.

Priaznivci módy si mohli pozrieť prehliadky viac ako 25 dizajnérov a značiek zo Slovenska i zahraničia, a to dizajnérskej špičky i mladých nádejných návrhárov z umeleckých vysokých škôl.

Nechýbali mená ako Boris Hanečka, Michaela Ľuptáková, Richard Rozbora, Lenka Sršňová, Martin Hrča a Pavol Dendis. Z Českej republiky predstavili svoju tvorbu uznávaní dizajnéri Lukáš Macháček a Tereza Vu.

Hlavnou témou aktuálneho ročníka bol strih, ktorý sa odzrkadlil aj na vizuáloch i na špeciálnej scéne. Tá vznikla pod taktovkou architekta Petra Gondu v budove na prvom podlaží obchodného domu na Kamennom námestí, kedysi známom ako Prior.

V prvý deň podujatia si návštevníci a návštevníčky mohli pozrieť spoločnú kolekciu študentov odevného dizajnu z Ateliéru 343 VŠVU a ateliéru z Univerzity J. E. Purkně pod názvom Project Zero Impact, kolekciu dizajnérky Anity Virág so značkou AWA a tvorbu Patrika Haaza a Michaely Ľuptákovej z kolekcie The Power of Clothes.

Piatkový program Fashion LIVE! ukončil spomínaný Lukáš Macháček, ktorý predstavil svoju štýlovú alternatívnu módu, a Tereza Vu, ktorá je známa luxusnou haute couture spodnou bielizňou.



Sobotný program tvorili prehliadky Mariny Žiakovej, Terezy Rosalie Kladošovej, spoločne vytvorenej kolekcie Petry Kubíkovej a Terezy Feňovčíkovej a značky Rozbora Couture. Svoju novú kolekciu predviedla aj Lenka Sršňová. Posledná prehliadka sobotného večera patrila Martinovi Hrčovi.



V nedeľu svoje výtvory predstavili dizajnérky Petra Kovacs a Petra Weingart, značka puojd od Michaely Bednárovej, dizajnér Pavol Dendis a spoločnú kolekciu ukázali aj Maja Bozović a Silvia Zrebná. Podujatie zakončil svojou najnovšou kolekciou Boris Hanečka.