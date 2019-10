Debatou o zomieraní si smrť neprivoláte. Len pomôžete svojej rodine

Začnite o nej rozprávať ešte dnes.

10. okt 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Na téme umierania je mnoho smutného. Nehovorím však len o samotnom konci života a strate a bolesti, ktoré odchodu predchádzajú, a ktoré po ňom zostávajú.

Hovorím o obrovských chybách a zlyhaniach, ktorých sa dopúšťa väčšina z nás. Práve tieto chyby napokon robia naše zomieranie nedôstojné a v najhorších prípadoch aj neľudské.

Môžeme si alibisticky povedať, že za to, ako sa u nás zomiera, môže nefunkčný zdravotný a sociálny systém. Do veľkej miery to bude pravda.

V krajine, kde je aj na operáciu pätnásťročného chlapca potrebný verejný a mediálny tlak, je zomierajúci človek tým posledným článkom.

Hororových príbehov z hospicov či liečební dlhodobo chorýchste už asi počuli dosť.

Ľudia zomierajú v preplnených izbách alebo na chodbách, sestry vypoklonkujú príbuzných od zomierajúcich, pretože sa práve končia návštevné hodiny, alebo ich na oddelenie vôbec nevpustia.

Toto všetko sa deje a je dôsledkom mnohých systémových zlyhaní. No nie všetko je záležitosťou zlého štátneho aparátu. Prístup k umieraniu si totiž budujeme už počas života.