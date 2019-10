Prieskum: V tom, ako chceme zomierať a ako zomierame, je veľký rozdiel

Väčšina si myslí, že smrť je ďaleko.

9. okt 2019 o 13:26 Soňa Jánošová

Kde by ste chceli zomrieť? Podľa prieskumu by väčšina ľudí na Slovensku chcela umierať doma v kruhu rodiny. Väčšine sa to nepodarí.

Stráviť svoje posledné chvíle v známom prostredí domova si želá až 80 percent respondentov a respondentiek. V skutočnosti viac ako 60 percent ľudí zomrie v zdravotníckych zariadeniach.

Podľa prieskumu postojov k smrti a zomieraniu na Slovensku by si v liečebni ťažko chorých priali zomrieť len dve percentá ľudí na Slovensku, v hospici 5 percent opýtaných, v sociálnom zariadení 8 percent a v nemocnici 12 percent.

Väčšina ľudí má teda o svojej smrti iné predstavy, než je realita. Týždenne na Slovensku zomiera približne tisíc ľudí.

Aj tieto zistenia vyplývajú z už druhého rozsiahleho prieskumu neziskovej organizácie Viaticus.

Čoraz menej ľudí sa chce o blízkych starať

Vyhovieť hlavnému želaniu ľudí zomierať v domácom prostredí je komplikované. Prieskum, ktorý Viaticus realizoval spolu s agentúrou STEN/MARK na vzorke 807 respondentov rôzneho veku a vzdelania a tiež na 478 zdravotníkoch, ukázal viacero problémov.

Jedným z nich je, že príbuzní sú čoraz menej ochotní starať sa o svojich blízkych a doopatrovať ich.

Hoci by v prípade ťažkostí starnúcich rodičov nadpolovičná väčšina ľudí zvolila opateru doma, uvedomujú si množstvo komplikácií, ktoré na nich táto situácia kladie.

Najväčšie obavy majú pri doopatrovaní svojich blízkych pre finančnú náročnosť, obávajú sa záťaže celej rodiny, zlyhania pri starostlivosti aj toho, že v dôsledku doopatrovania svojich blízkych prídu o prácu.

V dôsledku týchto obáv je stále menej ľudí ochotných postarať sa o svojich blízkych.

„V priebehu troch rokov sa percento tých, ktorí sa chcú o svojich blízkych

“ Až 58 percent respondentov o svojich želaniach nehovorilo s nikým. „

postarať, výrazne znížilo. Ide o priamu odozvu na to, že príbuzní sú pri opatere svojho blízkeho ponechaní sami na seba a sú zúfalí.

Nevedia, čo majú robiť, kde hľadať pomoc a podporný systém v podstate neexistuje,“ hovorí zakladateľka neziskovej organizácie Viaticus Jana Červenáková a dodáva, že rozdiel v ochote starať sa o blízkych klesol od roku 2016 až o 12 percent.

Práve v roku 2016 organizácia realizovala prieskum po prvý raz a výsledky vie porovnávať. Pokles väčší ako desať percent vo všeobecnosti odráža zlý spoločenský trend.

„To, že sa tento pokles deje v mladších vekových kategóriách, ktoré sa budú starať o svojich blízkych, nenaznačuje nič dobré. Táto situácia môže priniesť nevraživosť k starých ľuďom a fatálne zlyhanie systému,“ vraví Červenáková.