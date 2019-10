Ženy sa chcú vyrovnať mužom! Takže do bane s nimi

Sme radi, keď má každý svoju "tradičnú" rolu. Ale takto svet nefunguje.

3. okt 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Tisícky viet už bolo napísaných o emancipácii. Dnes už tento pojem ustúpil skôr slovným spojeniam rodová rovnosť či feminizmus. Jazyk sa zmenil, všeobecné nepochopenie zostáva rovnaké.

Občas si niekde prečítam, ako sme to skrátka prehnali a sme emancipované až príliš. Ako nedávne vyjadrenie psychologičky Zuzany Kožárovej na tému zoznamovacích aplikácií, že "prílišná emancipácia je na škodu, lebo muži potom nemôžu prirodzene dobýjať a získavať ženu."

Aké zábavné. Škoda je to, že už samotný princíp ženskej emancipácie, teda vytvorenia nezávislosti a rovnosti, jej umožnil, aby si spravila doktorát na vysokej škole a asi jej to nedochádza.

A prečo?

Lebo sa o tomto pojme, významnom zlomovom bode mužsko-ženských dejín reprodukujú iba mýty a uchádza nám sémantický význam bez pridaných rozprávok.

Vraj prehnaná emancipácia robí zo žien mužatky a emancipovaná žena je taká, ktorá sa snaží vyrovnať mužovi. No teda, ako by si to mohla dovoliť, vyrovnať sa mu, všakže?