Čo jesť pri podráždenom žalúdku? Tu je trinásť potravín

Aj pri tráviacich ťažkostiach treba dopĺňať živiny.

2. okt 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Pokazené jedlo, prejedanie sa, tehotenská nevoľnosť, ale aj nadmerné množstvo alkoholu môžu spôsobiť, že žalúdok niekedy nepracuje tak, ako má.

Narušené trávenie je vždy nepríjemný problém, no ak sa vyskytuje len ojedinele alebo v menšej miere, vieme si uľaviť aj sami pomocou vhodných potravín či nápojov.

Správny výber jedál dokáže zotavenie urýchliť, žalúdok upokojiť, uľaviť od nevoľnosti a trávenie znova rozbehnúť.

Oslabené telo však stále potrebuje dostatok živín a energie a človek by mal dodržiavať aj správny pitný režim, ktorý by mal obsahovať najmä bylinkové čaje alebo minerálne vody so zásaditým charakterom.

Zatiaľ čo niektoré potraviny fungujú skôr na báze skúsenosti a babských rád, iné majú preukázateľne blahodarné účinky na trávenie. Po ktorých teda siahnuť?