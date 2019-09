Naše práva zostali bez obmedzení. Omylom

Koľko poslancov sa postavilo na stranu žien?

26. sep 2019 o 12:32 Soňa Jánošová

V prvom rade, interrupčný zákon nebolo treba meniť. V praktickej rovine nijako neobmedzuje tých, ktorí veria, že život začína v prvej sekunde po oplodnení, v tej istej chvíli sa stáva nedotknuteľným a nemožno ho spochybniť.

Spolu s výhradou vo svedomí tak veriacim ženám a mužom dáva bezpečný priestor na to, aby so svojím telom a životom naložili v súlade so svojím presvedčením. Bez toho, aby ich niekto nútil k opaku.

Ten istý zákon je však férový voči tým, ktorí sa z rôznych dôvodov a pohnútok rozhodnú tehotenstvo prerušiť. Jasne stanovuje istú hranicu, do ktorej je možné zákrok vykonať a ženám, ktoré sa tak rozhodnú urobiť, nedáva nálepku vrahýň.

Kompromis pre obe strany.

Ako však ukázali predchádzajúce týždne, maternice slovenských žien sa mohli stať verejným majetkom a pre všetky majiteľky tak mohol platiť rovnaký meter.

Veriaca, neveriaca, šestnásť či štyridsaťsedemročná, vydatá matka dvoch detí či študentka, ktorá sa po oslave úspešne ukončeného prvého semestra nechala ukecať, že kondóm tlačí.