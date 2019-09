Športovci s intelektuálnym znevýhodnením chcú ukázať, čo dokážu

Gažová o Špeciálnych olympiádach.

22. sep 2019 o 6:00 Martina Štérová

Je národnou riaditeľkou Špeciálnych olympiád Slovenska, ktoré podporujú športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Jej cieľom je pomáhať im nachádzať zmysluplné uplatnenie, radosť zo športu a bežným ľuďom ukázať, že sú rovnocennými členmi spoločnosti.

Špeciálne olympiády na Slovensku fungujú už 25 rokov, veľa však o nich počuť nebolo. O čo ide?

Špeciálne olympiády sú národnou športovou organizáciou rovnako ako Národný olympijský a športový výbor, Paralympijský výbor, ktorý sa stará prevažne o telesne postihnutých športovcov alebo Deflympijský výbor, ktorý sa stará o sluchovo znevýhodnených športovcov.

Špeciálne olympiády Slovensko sa zaoberajú športovcami s mentálnym postihnutím. Po novom sme však začali používať pojem športovec s intelektuálnym znevýhodnením (so zníženým inteligenčným kvocientom), čo je slovenský preklad všeobecného anglického pomenovania v zahraničí. Ide o občianske združenie so štatútom národnej športovej organizácie, ktorá spadá pod celosvetovú organizáciu Special Olympics International so sídlom vo Washingtone spolu s ďalšími 192 krajinami sveta.

Organizujeme ročne Majstrovstvá Slovenska, dnes už v pätnástich športoch, letných aj zimných. Podieľame sa na zabezpečovaní tréningových procesov, tvoríme programy, napríklad program motorických zručností zameraný na ťažko mentálne postihnutých, ktorí sú buď na vozíčkoch alebo takí, ktorí sa vzhľadom na svoj postih nemôžu samostatne zúčastniť na súťažiach.

Kto sú športovci, ktorí sa môžu u vás angažovať v týchto olympiádach a ako sa do nich môžu dostať?

Ide najčastejšie o diagnózy ako autizmus, Downov syndróm, žiakov špeciálnych škôl so zníženým inteligenčným kvocientom, deti s detskou mozgovou obrnou a ľudí na vozíku s ťažšími kombinovanými postihnutiami.

V prípade, že má športovec znížené IQ potvrdené odborníkom, môže športovať v rámci Špeciálnych olympiád. Vypíše prihlášku, počká na schválenie a je zaradený do všetkých našich aktivít. Je potom na ňom, kam sa prihlási, aké športy si vyberie.

Prihlásiť sa môže napríklad do projektu Mladí športovci alebo do tréningu motorických aktivít. Sami oslovujeme špeciálne školy, ale máme aj veľa individuálnych členov, ktorých k nám prihlasujú ich rodičia. Trénujú samostatne, s rodičom alebo sú integrovaní v nejakom športovom klube.

Je spoločnosť inklúzii takýchto športovcov otvorená?

Na začiatku aj na konci je vždy človek, takže je to len o ľuďoch. Stretávame sa však s veľmi peknými príkladmi v praxi. V Spišskej Novej Vsi máme plavecký klub, ktorý integroval našu plavkyňu Vandu Kračúnovú. Zúčastnila sa tento rok na Svetových hier Špeciálnych olympiád v Abú Dhabí, kde vybojovala zlaté medaily.

Veľmi im to pomáha. Efekt je však obojstranný. Jedna vec je integrácia, keď dieťa vezmete do klubu. No nemusí sa tam cítiť akceptované. Fungovať by však mala inklúzia, vďaka ktorej získava z prítomnosti v klube niečo športovec s intelektuálnym znevýhodnením aj ten zdravý.

Keď sa deti bez akéhokoľvek postihnutia stretávajú vo svojich športových kluboch napríklad s deťmi s Downovým syndrómom, považujú to po chvíli za normálne. Bežná prax je dnes taká, že v spoločnosti je inakosť stále niečím, čoho sa obávame a stránime.

Deti však dokážu akceptovať všeličo. Asi nie je ani tak problém v ich vnímaní ako v prístupe rodičov...

Deti v materských a základných školách túto odlišnosť natoľko nevnímajú, neriešia ju. Nejaké predsudky prichádzajú až v staršom veku. Je to naozaj často o rodičoch. No ide o vývoj.

Sme postsocialistická krajina, kde boli všetky špeciálne školy stavané a zriaďované pod lesom či mimo mesta. Ľudia boli od takýchto detí odrezaní, bežne sa s nimi nestretávali. Dnes je spoločnosť otvorenejšia, no stále sa máme o akceptácii čo učiť. Aj preto som si vybrala šport. Je to najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. Darí sa nám ju v ňom aplikovať, v bežnom živote je to ťažšie.

Sú niečím športovci s intelektuálnym znevýhodnením špecifickí? Čo ich spája?

Šport Špeciálnych olympiád je predovšetkým o emóciách. Keď dáte týmto športovcom príležitosť, využijú ju na sto percent. Chcú ukázať, čo dokážu, na súťaž sa tešia. Nemajú problém s trémou, stresom, mrzutosťou a podávajú maximálny výkon.