Jeseň v Bratislave: Tri spôsoby, ako si ju užiť naplno

Čoskoro vypukne Biela noc, festivaly hudby a dobrého jedla.

21. sep 2019 o 6:00 Erika Richterová

Bratislavská jeseň sa spája s kvalitným vínom, jedinečnou domácou gastronómiou a tradičnou kultúrou.

Kratšie dni, keď vám pod nohami šuští lístie a vonku sa príjemne ochladí, patria v Bratislave medzi tie najkrajšie.

Vo víne je zážitok

Tie najlepšie vína dopestované na Slovensku ochutnáte v Národnom salóne vín v centre Bratislavy.

Každý rok odborníci vyberú stovku najlepších vín z celého Slovenska, ktoré potom návštevníci môžu ochutnávať počas špecializovaných degustačných programov v historickej pivnici Apponyiho paláca.

Ak chcete preniknúť hlbšie do chutí vinárskych špecialít bratislavského regiónu, vyberte sa na večeru mimo centra, do hotela Matyšák známej vinárskej rodiny. Určite si vyberiete z unikátnej archívnej pivnice so 45-tisíc fľašami vína.

Ako chutia dnešné vína vyrobené z hrozna, ktoré sa urodilo priamo na úbočiach nad Bratislavou, zistíte aj vo vínotékach Vínimka na Ventúrskej ulici či Wine not? na Hlavnom námestí.

Mestská časť Rača má na vinárskej mape špeciálne miesto. V obklopení Malých Karpát a viníc sa v tejto časti Bratislavy nachádza množstvo viech a počas septembra sa tu tradične koná Račianske vinobranie.

Bratislava je rajom vinárov aj vďaka blízkosti malebného Malokarpatského regiónu. Objavte Malokarpatské múzeum vinárstva v Pezinku s najväčšou zbierkou unikátnych vinohradníckych lisov.

Navštívte napríklad aj vínne pivnice vo Svätom Jure či areál Wine Park Elesko spojený s galériou moderného umenia Zoya Museum v Modre. Ak túžite po exotike, vyberte sa na Safari vo vinohradoch – malokarpatské vinice spoznáte na džípe so štipkou adrenalínu.

Degustácia vín (zdroj: Bratislava Tourist Board)

Prešporské pôžitkárstvo

Najväčším jesenným lákadlom, na ktoré nedočkavo čakajú domáci celý rok, je husacina. Dozlatista upečené lahodné mäsko, dusená kapusta a zemiakové lokše sú delikatesy, ktoré nikto neodmietne.

Malé mestečko Slovenský Grob v blízkosti Bratislavy je kráľovstvom husaciny.

Nachádza sa tu viac ako dvadsať hostincov a reštaurácií, v ktorých môžete túto lahôdku ochutnať. Od roku 2016 má „jej veličenstvo“ hus na námestí aj svoju obrovskú, takmer trojmetrovú sochu.

Na bohatú ponuku husacích a kačacích jedál sa oplatí zájsť aj do reštaurácie Leberfinger pri Sade Janka Kráľa pri Dunaji, kde okrem husi môžete ochutnať pravú prešporskú kuchyňu. O tú nie je núdza ani v centre Bratislavy, kde miestne špeciality potešia nejedného labužníka.

Tradičné prešporské jedlá nájdete v prestížnom hoteli Carlton v reštaurácii Savoy, kde sa vám o dokonalý gurmánsky zážitok postará jeden z top 20 šéfkuchárov na Slovensku, alebo v reštaurácii Zylinder oproti Carltonu na Hviezdoslavovom námestí. Príjemný personál vám rád poradí, pre ktorú špecialitu sa rozhodnúť a aké víno harmonicky doplní jeho chuť.

Po dobrom jedle si môžete pochutnať v historickej cukrárni Konditorei Kormuth na koláčoch a zákuskoch napečených s láskou k tradíciám podľa originálnych receptov nadväzujúcich na rakúsko-uhorskú monarchiu. Naservírujú vám ich priamo na historickom porceláne.

Husacina u Zápražných (zdroj: )

Oslava jesene umením a kultúrou

Bratislava je dnes priestorom, kde môžete obdivovať umenie špičkových hudobníkov, výnimočné umelecké diela či predstavenia známych hercov.

Stačí si len vybrať z bohatej ponuky galérií, divadiel alebo koncertov.

Najviac umeleckých diel od gotiky po súčasnosť nájdete vo výstavných priestoroch Galérie mesta Bratislavy (GMB). V jej zbierkach sa nachádza aj nevšedná Pasáž Mateja Kréna v Pálffyho paláci. Inštalácia z kníh a zrkadiel vytvára optickú ilúziu nekonečného priestoru.

Dielami samými osebe sú aj budovy múzea moderného umenia Danubiana a galérie Nedbalka. Zaraďujú sa medzi najzaujímavejšie výstavné priestory v Európe. Nájdete v nich súčasné umenie od slovenských aj zahraničných umelcov.

Galéria Nedbalka (zdroj: Braňo Molnár)

Zatiaľ čo Danubiana bola inšpirovaná rímskou galériou, Nedbalku prirovnávajú ku Guggenheimovmu múzeu v New Yorku. To najlepšie z baletu, opery a činohry si môžete vychutnať v Slovenskom národnom divadle.

Okrem toho je v hlavnom meste množstvo ďalších divadiel, ktoré pravidelne menia repertoár lákavých drám či komédií s obsadením známych slovenských hercov. Koncertný život v podobe umeleckých zoskupení z celého sveta ponúka Slovenská filharmónia.

Ak túžite zažiť pravú jesennú atmosféru v Bratislave, navštívte niektoré z mnohých slávností vína – vinobraní. V septembri sú každý rok v rôznych mestských častiach aj v malokarpatskom regióne. Okrem vína spoznáte tiež pravú chuť domácich špecialít. Súčasťou vinobraní sú hudobné a tanečné vystúpenia i rôzne zábavné aktivity pre deti.