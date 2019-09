Vedci skúmali, čo najlepšie rozvíja slovnú zásobu detí. Didaktické pomôcky zlyhali

Mnohí rodičia kupujú svojim deťom „rozprávajúce“ hračky a knihy v nádeji, že tým podporia rozvoj ich reči. Didaktické pomôcky iste môžu mať zmysel, no najnovšie vedecké poznatky ukazujú, že interakciu s dieťaťom a pozornosť spojenú s očným kontaktom nenahradia.

Vedci z univerzity v Sheffilde predstavili na Britskom vedeckom festivale výsledky longitudinálnej štúdie zameranej na deti vo veku 11 až 12 mesiacov, ktoré si ešte neosvojili artikulovanú reč svojich rodičov. Výsledky prednedávnom publikovali v časopise Developmental Science.

Vedcov zaujímalo, ako často sa deti snažia komunikovať predtým, než sa naučia hovoriť, ako na túto ich snahu reagujú ich rodičia a následne sa snažili vyhodnotiť, ktoré modely správania sa sú najprospešnejšie pre vývoj reči a slovnej zásoby.