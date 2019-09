Znojemsko a Podyjí: Región je centrom vína, piva aj šarmantnej histórie

Oblasť si vychutnajú všetci pôžitkári.

14. sep 2019

Množstvo vinohradov, národný park Podyjí, Vranovská priehrada a niekoľko zámkov a hradov.

To sú len niektoré z lákavých turistických cieľov tejto oblasti, ktorej centrom je mesto Znojmo, ktoré ponúka svojim návštevníkom unikátne historické pamiatky, kvalitné víno a jedinečné zážitky.

Bohatá história tu dýcha z každého domu, predsa len ide o jedno z najstarších miest Českej republiky.

Znojemské podzemie

Najväčšou atrakciou mesta je určite podzemie, ktoré je jedným z najrozsiahlejších podzemných labyrintov v strednej Európe.

Tvorí ho spleť chodieb s dĺžkou až 27 kilometrov v štyroch úrovniach nad sebou. Pôvodne išlo o pivnice na ukladanie potravín a vína, v prípade nebezpečenstva sa tu obyvatelia mesta aj ukrývali.

V ponuke je viacero prehliadkových okruhov, jeden klasický, nenáročný s dĺžkou trvania zhruba hodinu.

Ďalšie tri trasy sú adrenalínové. Preliezať budete chodbami s nízkymi stropmi, brodiť sa vo vode či zdolávať mokré rebríky a to všetko len s helmou so svetlom na hlave, v gumákoch a v ochrannom odeve.

To, ktorá trasa bude pre vás vhodná, určia tri skúšobné rámy pred vstupom, cez ktoré musíte prejsť. Kto sa ani do jedného rámu nezmestí, ten sa, žiaľ, do podzemia na adrenalínovú trasu nedostane.

Znojemské podzemie (zdroj: Jan Planička KPA)

Radničná veža

Ak chcete mať dokonalý výhľad na mesto, oplatí sa vyšliapať 162 schodov, ktorými sa dostanete až na vrch 66 metrov vysokej radničnej veže. Tá je obľúbeným vyhliadkovým bodom.

V minulosti v nej býval strážnik, ktorý vo dne v noci sledoval a strážil mesto a okolie. Z veže sa vám naskytne jedinečný pohľad na mesto i okolie. Pri dobrom počasí uvidíte pred sebou na horizonte končiare rakúskych Álp a neďaleký vinohradnícky raj južnej Moravy, Pálavu.

Radničná veža je jednou z piatich mestských veží, ktoré sú súčasťou turistickej prehliadkovej trasy opevnením mesta, zrekonštruovaných fragmentov stredovekých hradieb.

(zdroj: Ladislav Renner CzechTourism)

Rotunda a zámok

Najstaršou pamiatkou mesta je románska Rotunda sv. Kataríny, ktorá sa nachádza v areáli bývalého zámku.

Vo vnútri sú vzácne fresky zobrazujúce podobizne vládnucich přemyslovských kniežat a kráľov. Aby sa jedinečná výzdoba nepoškodila, rotunda je sprístupnená len v určitých časoch a za vhodnej klímy.

Hneď vedľa rotundy sa nachádza znojemský hrad, ktorý slúžil ako sídlo moravských grófov. Je odtiaľto prekrásny výhľad do údolia rieky Dyje.

V historickom centre je niekoľko ďalších krásnych kostolov rôznych architektonických štýlov.

Z nich určite navštívte gotický dekanský chrám sv. Mikuláša, ktorý patrí k dominantám mesta. Vnútri chrámu sa nachádza unikátna kazateľnica v tvare zemegule.

Rotunda sv. Kateřiny (zdroj: Maroš Puček)

Za vínom

Ak by ste mali záujem pozrieť si región Znojemska a ste zároveň aj milovníkmi dobrého vína, od apríla do októbra tu premáva špeciálny turistický „vínobus“. Z centra mesta sa trikrát denne vydá na zhruba trojhodinovú a 50 kilometrov dlhú komentovanú trasu s 13 zastávkami v 20 vinárstvach regiónu, kde môžete degustovať víno.

Počas jazdy môžete hocikde vystúpiť a nastúpiť na ďalší spoj, ktorý vás odvezie do vybraného cieľa. Vínna cesta má zaujímavé zastávky.

V Příměticiach narazíte na svetový unikát – druhú najväčšiu krížovú pivnicu na svete. Na zastávke Hnanice môžete vystúpiť a vydať sa spoznať jednu z najznámejších a najkvalitnejších tamojších viníc - Šobes.

Táto vinica sa nachádza na úbočí skalného ostrohu v meandri rieky Dyje, v srdci Národného parku Podyjí. Podmienky na pestovanie révy sú tu podobné ako v okolí francúzskej rieky Rhôny. Jednou zo zastávok je aj Loucký kláštor, kedysi jeden z najväčších kláštorov južnej Moravy.

V súčasnosti je úzko spätý s vinárstvom Znovín, ktorého návštevnícke centrum sídli v prízemí kláštora. Nachádza sa tu aj obrazová galéria, debnárske a vinárske múzeum, predajňa s ochutnávkou znojemských vín a ďalšie zaujímavosti.

Sprievodca vás zavedie aj do rozsiahleho kláštorného podzemia, ktoré pozostáva z troch zhruba navzájom prepojených chodieb, ktoré merajú približne 120 metrov na dĺžku, 6 metrov na šírku a sú vysoké 4 metre. Kedysi sa v nich uskladňovalo víno.

Vinobus Znojmo (zdroj: Maroš Puček)

Nielen víno, ale aj pivo

I keď sa Znojmo spája najmä s vínom, aj tradícia varenia piva je v meste stáročná. Len pár metrov od Rotundy sa nachádza Znojemský mestský pivovar, jeden z najkrajších pivovarov v Českej republike.

Stojí na mieste bývalého meštianskeho pivovaru založeného v roku 1720. Od roku 2014 tu pivovar po krátkej prestávke obnovil varenie znojemského piva.

Aktuálne sa tu varia štyri základné druhy nefiltrovaného a nepasterizovaného piva a pravidelne tu vyrábajú aj špeciálne sezónne druhy, ktorých je 10 až 12 druhov.

Ročne sa tu dokopy vyrobí zhruba 5000 hektolitrov piva, ktoré sa následne dodáva primárne do gastronomických prevádzok v meste a jeho okolí. Návštevníci mesta môžu pivovar spoznať počas exkurzií, ktoré sa tu konajú mimosezónne každý piatok a počas letnej sezóny každú sobotu.

O exkurzie je veľký záujem, preto je lepšie si vstup vopred zarezervovať na stránke pivovaru. Pivovar aktuálne pripravuje pre návštevníkov mesta aj pivovarskú reštauráciu, ktorá bude k dispozícii na budúci rok.

(zdroj: Znojemský mestský pivovar )

Vranovská priehrada

Najväčšia juhomoravská vodná nádrž je obľúbeným cieľom milovníkov kúpania a vodných športov. V tridsať kilometrov dlhej nádrži je vďaka príjemnej teplote možnosť kúpania sa až do konca septembra.

Ideálne podmienky tu nájdu aj jachtári či windsurferi. Priehrada poskytuje navôkol celý rad ubytovacích možností v penziónoch či chatách. Nájdete tu aj jeden z najlepších kempov v Českej republike – Camp Vranovská pláž.

Milovníci pamiatok sa môžu vydať aj na tri okolité historické objekty. Patrí medzi ne krásny zámok Vranov nad Dyjou, hrad Bítov s najväčšou zbierkou vypchatých psov na svete či zrúcanina hradu Cornštejn.

Na tie sa môžete dostať aj na palube niektorej z výletných lodí. Plavba z vranovského prístavu na Bítov a Cornštejn trvá niečo vyše hodinu. Hlavná plavebná sezóna s linkovými a vyhliadkovými plavbami tu trvá od konca júna do 1. septembra a mimosezónne sa môžete previezť vyhliadkovými plavbami až do 31. októbra.

Vranovská priehrada plavby (zdroj: Ondrej Bednarik CCRJM)

Najmenší národný park

Medzi Znojmom a Vranovom nad Dyjou sa nachádza Národný park Podyjí, najmenší v Českej republike.

Vznikom železnej opony sa z oblasti stalo ľudoprázdne miesto s autentickým prírodným prostredím v podobe skalných stien, meandrov, lúk a lesostepí. V obci Čížov na vás čaká aj pamiatka v podobe stometrového dochovaného plotu z ostnatých drôtov a strážnou vežou.

Zároveň sa tu nachádza aj niekoľko sprístupnených pohraničných vojenských bunkrov z 30. rokov minulého storočia. Národný park je prístupný po značených turistických chodníkoch a cyklotrasách.