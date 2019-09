Psychické a fyzické zdravie, posun v kariére. Dobrovoľníctvo prináša rôzne výhody

Začína sa týždeň dobrovoľníctva.

V živote celej spoločnosti je ochota pomáhať a dobrovoľne k niečomu prispieť bez nároku na odmenu základom harmonického fungovania. Rovnako je to vo vzťahoch.

Urobiť niečo bez toho, aby sme za to očakávali kompenzáciu, je prirodzené a zároveň aj zdravé. Napriek tomu kompenzácia prichádza, aj keď v inej podobe, ako by sme možno čakali.

Zmysel života

Niečo darovať alebo pomôcť, zdieľať svoje schopnosti, možnosti a skúsenosti s inými, dodáva životu vyšší zmysel. Byť tu pre iných napĺňa.

Niekto si vystačí s pomocou rodine a blízkym, iní sa vyberú pomáhať vo svojom meste, komunite alebo vycestujú do inej krajiny.

Často sa tieto aktivity pripisujú mladým ľuďom, študentom, ktorí sa zapájajú do mimoškolských aktivít alebo počas či po absolvovaní školy spolupracujú s rôznymi organizáciami, aby si životopis spestrili dobrovoľníckymi aktivitami.

No zmysluplné môžu byť aj pre ľudí v strednom veku alebo seniorov. To, že dobrovoľníctvo prináša do života väčšie uspokojenie, potvrdilo viacero štúdií (1, 2, 3).

Ak sa dokonca človek nachádza v nepriaznivej životnej situácii alebo nejakým spôsobom nie je spokojný, dobrovoľníctvo mu napomáha cítiť sa lepšie a rozmýšľať pozitívnejšie.

Psychické a fyzické zdravie

Stať sa dobrovoľníkom prináša do života významný benefit celkovej mentálnej pohody. Zamestnaním mysle zmysluplnými aktivitami a vedomím, že niekomu vlastným pričinením pomáhame, dokáže posilniť mentálne zdravie a zredukovať stres či úzkosť.

Ukázalo sa tiež, že napríklad práca so zvieratami pomáha k udržiavaniu dobrej nálady a v boji s depresiami. Vedci okrem toho zistili, že vedľajším efektom vykonávania dobrovoľníckych aktivít je vylučovanie hormónov, ktoré nás robia šťastnými.

Čím viac dávame, tým sme skutočne spokojnejší. Okrem toho výskumy poukazujú na fakt, že pomoc druhým podporuje aj fyzické zdravie. Ide o užitočný efekt, napríklad v prípade starších ľudí, ktorí sa aktivitami navyše udržujú fit a v pohybe.

Spoločenskejší život

Nové aktivity predstavujú aj príležitosť spoznať nových ľudí. Dobrovoľníckymi činnosťami rozširujeme okruh známych, nachádzame ľudí s podobnými záujmami alebo hodnotami, trénujeme socializačné schopnosti.

Ak žijete v páre alebo máte deti, vykonávať dobrovoľnícku prácu môže byť skvelý spôsob, ako spoločne tráviť voľný čas a posilniť vzájomné vzťahy.

Posun v kariére

Uvedenie dobrovoľníckych aktivít v životopise dnes môže znamenať plusový bod navyše pri hľadaní práce.

Organizácie s čoraz väčším nadšením oslovujú uchádzačov o pracovné miesta, ktorí majú za sebou nielen príslušné vzdelanie alebo prax, ale vyznačujú sa aj asertivitou, ktorá vyplýva napríklad práve z pozície dobrovoľníka.

Ak ste sa podieľali na charitatívnych projektoch alebo iných dobrovoľníckych aktivitách, nebojte sa tento údaj uviesť v životopise alebo v motivačnom liste.

Aj pre samotnú firmu a jej zamestnancov je zakomponovanie dobrovoľníctva do firemných aktivít správnou voľbou. Slúži na posilnenie vzťahov na pracovisku aj budovania pozitívneho imidžu firmy.