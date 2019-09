Vzťahová poradňa: Moja žena verejne rozpráva naše súkromné informácie, čo s tým?

Psychologička radí čitateľom.

16. sep 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Moja partnerka, s ktorou sme spolu od roku 1998, nie je schopná si pre seba nechať osobné veci, ktoré som jej povedal, ako napríklad informácie o financiách a podobne. Rozpráva ich aj ľuďom, ktorých pozná len chvíľu, ako napríklad kolegom v novej práci.

Považujem to pre nás za veľmi zničujúce a vôbec na mňa nereaguje, keď jej hovorím, že by svoje správanie mala zmeniť alebo by skrátka mala držať zatvorené ústa. Pripadá mi to z jej strany ako veľmi agresívne správanie.

Súvisiaci článok Vzťahová poradňa: Keď je moja žena so sestrami, začne sa vychvaľovať Čítajte

Odpoveď: Je zábavné, že ste použili slovo "agresívny", pretože kým ste nezačali znieť ako "drill" seržant z vojny, cítila som k vám veľkú srdečnosť a sympatiu.

S presviedčaním o čomkoľvek sa pri nej ďaleko nedostanete, kým sa aspoň nepokúsite osvojiť si empatický tón.

Určite má dôvod na to, prečo sa o tieto informácie s druhými ľuďmi delí. Máte poňatia, čo by to mohlo byť, spýtali ste sa vôbec? Snaží sa s ľuďmi vytvárať si vzťahy?

Je len veľmi otvorená a nedáva si servítku pred ústa? Je impulzívna a všetko hneď vyzradí?

Alebo v hĺbke duše nezdieľa váš názor na to, čo by malo zostať súkromné a ak áno, tak prečo? Čo sa týka toho, čo by malo byť pre kolegov tabu, nemôžu byť vaše štandardy príliš prísne?

Mali by ste sa viac venovať načúvaniu než komandovaniu, aby ste lepšie pochopili problém. Iba vtedy budete schopní spoločne vytvoriť plán pre vás oboch, aby ste rešpektovali potreby toho druhého.

- - -

Otázka: Istá potenciálna kamarátka mi nedávno porozprávala o tom, ako jej otec násilne vybuchol, hádzal nábytok po miestnosti a udrel jej mamu. Trvá na tom, že to, čo urobil "nebolo také zlé" a že to "dokáže zvládnuť". No nie.

Začala mi písať veci, ako sa jej počas dňa darí, chce sa so mnou znova stretnúť a evidentne sa snaží vytvoriť si so mnou kamarátstvo. Priatelila by som sa s ňou, keby mala realistickejší pohľad na správanie jej rodiny a vytvorila si okolo toho určité hranice.

Viem, že väčšina ľudí by sa pred ňou tvárila, že je veľmi zaneprázdnená, no to sa mi zdá kruté a zbabelé. Mala by som k nej byť úprimná a povedať - Prepáč, ale keď ospravedlňuješ správanie tvojho otca, je to pre mňa neprípustné? Alebo máte nejaký lepší nápad?

Súvisiaci článok Vzťahová poradňa: Môj priateľ sa prejavil ako rasista, naštval moju mamu aj brata Čítajte

Odpoveď: Súhlasím s tým, že si zaslúži pravdu. Neozvať sa ľuďom je zriedka ospravedlniteľné, ak vezmeme do úvahy postoj - nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe.

S úprimnosťou môžete zasiať semienko o tom, že ona a jej mama sú v objektívne nebezpečnej situácii, ktorú netreba prehliadať.

Takže využite váš nekomfortný pocit na to, aby ste jej pomohli. Neexistujú na to žiadne magické slová, no nerobte problém z toho, že jej správanie nezodpovedá vašim kritériám (takže by som asi vynechala tú časť, že je to pre vás neprípustné, pretože hoci má zmysel, mohla by ju dostať do defenzívnej situácie a ona by mala pocit, že "nie je dosť dobrá", aby si zaslúžila vaše priateľstvo).

Namiesto toho sa sústreďte na vaše obavy z danej situácie. Povedzte napríklad: "Rozumiem tvojmu postoju voči tvojej rodine a že tá situácia musí byť ťažká. No to, že ju akceptuješ, mi robí starosti a úprimne povedané, mala by som z toho taký veľký stres, že si nemyslím, že by som mohla byť takou priateľkou, akú by si chcela."

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.