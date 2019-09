Dovolenka mimo sezóny je lacnejšia: Ako ušetriť za cestovanie ešte viac?

Desať rád na ekonomickejšie cestovanie.

7. sep 2019 o 6:00 Martina Štérová

Nedokážete si odložiť tak veľa peňazí, preto sa radšej uspokojíte maximálne s jednou cestou ročne. Počas zvyšných mesiacov potom s obdivom sledujete tých ľudí, ktorí počas roka stihnú navštíviť niekoľko destinácií.

Pritom by ste to dokázali aj vy, stačí poznať tie správne triky, vďaka ktorým ušetríte a budete si môcť dovoliť aj viac ciest do zahraničia. To, že sa leto končí, neznamená, že čas na cestovanie a dovolenkovanie uplynul.

Jeseň je ideálnym obdobím na to si niekam vyraziť. A mimosezónne ceny sú zároveň oveľa príjemnejšie ako tie v sezónnej „špičke“.

1. Couchsurfing alebo ubytovanie v súkromí

Ubytovanie a doprava patria počas dovoleniek medzi najdrahšie položky. Prvú z nich môžete znížiť tak, že nebudete bývať v hoteloch alebo v penziónoch, ale vyskúšate služby poskytované v súkromí.

Najideálnejšou možnosťou je couchsurfing, pri ktorom neplatíte vôbec nič. Od hostiteľov dostanete skromný nocľah zadarmo, za čo im na výmenu dáte vašu príjemnú spoločnosť.

V úvode takéhoto cestovania sa obrňte trpezlivosťou, pretože ak si nevybudujete dobré meno a nemáte dostatok dobrých recenzií, môžete dostať niekoľko odmietavých odpovedí.

Nesmiete sa vzdať a posielajte žiadosti viacerým ľuďom. Veľa peňazí ušetríte i pri ubytovaní v súkromí, pri ktorom môžete vyskúšať jeho modernejšiu obdobu v podobe Airbnb. Pri včasnom objednávaní si môžete rezervovať veľmi lacný nocľah aj priamo v centre mesta.

2. Najlacnejšie nemusí byť najlepšie

Pri vyberaní služieb nikdy nepozerajte iba na koncovú cenu. Vždy si dobre pozrite a zvážte, čo vám v rámci nej ponúknu. Pretože darmo si vyberiete lacnú leteckú spoločnosť, keď nakoniec preplatíte cenu pri dokupovaní miesteniek a batožiny.

Veľmi lacné ubytovanie môže byť umiestnené ďaleko od centra a denne miniete veľa peňazí na dopravu.

Naoko veľmi drahá mestská karta vám zase môže ponúknuť bezplatnú dopravu a vstupy do hlavných atrakcií, čiže v konečnom dôsledku vás to bude stáť menej.

3. Choďte tam, kam domáci

Nech sa už nachádzate kdekoľvek, pri výbere barov, občerstvení, reštaurácií, obchodov alebo iných verejných služieb vždy nasledujte domácich obyvateľov.

Nikdy neskočte na typické lákadlá pre turistov, kde miniete najviac peňazí. Domáci chcú nielen ušetriť, ale zároveň poznajú aj ponúkanú kvalitu.

Preto sa nemusíte báť ani rôznych pouličných stánkov, pretože desiatky spokojných ľudí sa predsa nemôžu mýliť a ich jedlo vám nespôsobí žiadne zdravotné problémy.