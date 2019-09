Verejný prednes ako fóbia: Ako poraziť trému?

Rozprávať na verejnosti je pre väčšinu ľudí stresujúce.

10. sep 2019 o 12:30 Martina Štérová

V živote sa dostaneme do rôznych situácií a nezáleží na tom, či sme extrovertné alebo introvertné typy. Sú momenty, v súkromí aj v práci, keď musíme predstúpiť pred väčšiu skupinu ľudí a čosi nahlas povedať.

Aj tým najodvážnejším sa občas rozklepú kolená, roztrasie sa hlas, alebo vypadne dôležitá myšlienka. Z rečnenia majú mnohí fóbiu.

Hovorí o tom aj výskum Štatistického inštitútu pre výskum mozgu, ktorý verejné prezentovanie označil ako najväčšiu fóbiu, ktorej sa obávalo až 74 percent opýtaných. Pociťujú úzkosť, strach, nervozitu a pritom nejde len o neskúsených rečníkov.

Dokázať odprezentovať alebo odrečniť niekoľko minút pred pohľadmi „nastoknutými“ na vašu osobu, je umenie, ktorému je možné sa naučiť.

Existujú totiž kroky, ktorých dodržaním dokážete eliminovať stres a pôsobiť pred svojím publikom ako profesionáli.

A ak aj v práci nastane situácia, pri ktorej musíte predstúpiť pred kolegov, nadriadených alebo podriadených, so správnym prístupom a aj praxou vám to pôjde jednoduchšie. Je to totiž ideálna príležitosť, ako byť v práci alebo medzi blízkymi počúvaný a aj vypočutý.

Emócia za emóciu

Nervozita a rozbúchané srdce môžu byť aj prejavom pozitívneho stresu, teda vzrušenia. V prípade prezentovania ide o uhol pohľadu.

Skúste vnútorné aj vonkajšie prejavy nervozity premenovať a pozrieť sa na ne ako na pozitívne vzrušenie z blížiacej sa príležitosti a možnosti povedať svoj názor, ukázať svoj hlas.

Ako nad práve prežívaným stresom uvažujeme, tak ho aj prežívame. Ak ho obrátite na pozitívnu emóciu, budete sa lepšie cítiť aj v momente, keď predstúpite pred svojich divákov a poslucháčov. Nadobudnuté nadšenie pomáha meniť prekážku na príležitosť.

Hovorte o nápadoch