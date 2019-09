Ako jediná Slovenka prenikla do sveta niche parfumov: Čuch sa veľmi podceňuje

S vôňami prerazila medzi elitou.

9. sep 2019 o 6:00 Michaela Žureková

"Niektorí ľudia hľadajú dokonalý typ vône, ale taká neexistuje," hovorí Eva Škovranová, Košičanka, ktorá sa už niekoľko rokov venuje v rámci svojej firmy 1907 Perfumeries výrobe umeleckých (niche) parfumov. Ako prvá Stredoeurópanka prenikla medzi parfumérsku špičku v Paríži. Hovorí, že do flakónika sa dá uzavrieť aj emócia či príbeh.

Vyhľadávajú dnes ľudia netradičné, luxusné parfumy?

Trend luxusných parfumov všeobecne vo svete stúpa, a to aj na úkor komerčných veľkých značiek. Segment niche parfumov dokonca stúpol v arabských krajinách až o 60 percent. Významne ukrojil z komerčne predávaných značiek. Dnes je obrovský dopyt po luxusných parfumoch.

Aj na Slovensku?

Áno. Aj my cítime nárast a zaujímavé je aj to, že je trend návratu k starým poctivým parfumovým receptúram, keď parfum skutočne voňal plno a výrazne.

V čom sú niche parfumy výnimočné? Ako by ste ich priblížili ľuďom, ktorí sa s nimi nikdy nestretli?

Sú osobité v tom, že mnohokrát voňajú inak, ako bežne dostupné parfumy. Väčšinou sa ľudia pýtajú – toto niekto nosí? Áno, nosí a veľa ľudí vyhľadáva presne takýto „divný“ typ vône.

Vo flakóniku je uzatvorená buď atmosféra, alebo napríklad nejaký dezert, obraz kvetinovej kytice, konkrétna kvetina či emócia, ktorá je vyskladaná podľa toho, ako ju parfumér vníma cez preňho výnimočné zložky.

Preto aj tieto parfumy vyhľadávajú ľudia, ktorí si už nevedia vybrať v bežnej parfumérii. Dobrý príklad je vo flakóniku uzatvorená námorná bitka. Cítite v nej krv, pušný prach, pirátsku brandy, more, dym.

Také niečo už vyhľadávajú fajnšmekeri. Niche segment má aj veci, ktoré sú ľúbivejšie, ale pre veľmi náročných zákazníkov má aj umelecké parfumy, ktoré sú veľmi výrazné a veľmi odlišne voňajú.

Je to na bežné nosenie?

Súvisiaci článok Tajomstvom zvodnosti je vôňa. Naučte sa vybrať si správny parfém Čítajte

Samozrejme, ale veľmi záleží na osobnosti nositeľa, lebo to unosí len niekto, kto sa v tom cíti dobre. Aj my často ľuďom hovoríme, aby parfum vyberali tak, že nosia oni parfum a nie parfum ich. Nositeľovi musí vôňa sedieť.

Nalíčenej, upravenej veľmi krehkej blondínke by ste „nezjedli“ ten parfum námornej bitky. Parfum musí vystihovať osobnosť človeka, je to jeho voňavý podpis.

Čuch sa veľmi podceňuje, lebo si neuvedomujeme, koľko rozhodnutí robíme nevedome práve na základe neho. Veď na základe čuchu si napríklad vyberáme partnera. Aj parfum treba vyberať podľa toho, čo chcete deklarovať a aký ste. S vôňou musíte ladiť.

Čím je špecifická výroba niche parfumu?

Vzniká opačne, ako parfum, ktorý je v bežnom obchode. V tom vzniká parfum tak, že sa vyrobí napríklad päť prototypov vôní, tie sa ukážu testovacej skupine, skupina vyberie to, čo sa jej páči najviac a to sa púšťa von.

K tomu sa potom urobí marketing a to sa predáva, lebo je to tá „páčivka“. Niche parfum vzniká opačne. Parfumér uvidí napríklad človeka a povie si, wow, presne toto chcem zatvoriť do flakónika. Spoja sa mu s tým nejaké zložky, ktoré použije.

Vyskladá z akordov parfum, ale už vie, že je to ten človek. Alebo že je to hruškový dezert. Najprv je príbeh alebo myšlienka, ktorá sa zhmotní do vône. Nerobí sa žiadna testovacia skupina, pretože niche segment neexistuje pre masy, ale pre oklieštenú skupinu ľudí. Aj preto sa hovorí, že tento segment je prúd proti prúdu.

Ako dlho trvá vývoj takýchto parfumov?

Môže to trvať 20 minút a môže to trvať tri roky. Najťažšie je totiž zosúladiť si ideu. Potom je ťažké si vyzložkovať parfum v hlave, lebo vzniká práve tam. To, čo už sa deje pri miešaní, je len technická stránka veci.

Rada to prirovnávam k hudobníkovi. Aj ten počuje hudbu v hlave a parfumér cíti v hlave parfum. Keď mu to takpovediac klikne, tak to má za dvadsať minút, keď to nejde, môže to trvať roky.

Eva Škovranová v bratislavskej predajni 1907 Perfumeries. (zdroj: SME - Marko Erd)

Vy ste sa k tomuto remeslu dostali pôvodne od výroby a predaja mydiel. Zákazníci vás začali presviedčať, aby ste prešli aj do segmentu parfumov. Čo vás presvedčilo?

Bola som vo francúzskom Grasse a tam bolo pre mňa jednou zo zásadných vecí stretnutie so starým majstrom parfumérom. Nikdy som nesnívala, že skončím pri parfumoch, ale keď už bol na jednej strane tlak zákazníkov, a potom prišlo aj toto stretnutie, tak som sa rozhodla, že dobre, pôjdem do toho, ale ak, tak nech sú to nichové veci.

Kto vás do tohto remesla zasvätil?