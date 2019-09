Ak pochopíme, ako funguje sexuálna túžba, sex v partnerstve sa môže zlepšiť

Telá nepracujú podľa rovnakého vzorca.

3. sep 2019 o 18:48 Michaela Žureková

Vášeň, túžba, vzrušenie. Ľudia tieto tri pojmy obvykle používajú v súvislosti so sexualitou v jednom závese. Predstavujú slovný opak ubíjajúcej rutiny v sexe v dlhoročnom vzťahu.

Nie sú to však totožné pojmy, hoci sa nám spájajú so sexom, ktorý by mal byť práve taký – vášnivý, plný túžby, rozkoše, vychutnávania si bezhlavých radostí. Ak chýbajú, niečo môže byť zle a dlhodobé sexuálne uspokojenie upadá.

Vedieť ich však rozlíšiť a pochopiť, ako fungujú a čo ktorému predchádza, môže byť podstatným predpokladom, ako sex pozdvihnúť a zlepšiť.

Čo hovorí dominantný model sexu

Najprv niekoľko definícií. Vášeň predstavuje silný stupeň emócie, prudké citové pohnutie, záľubu aj intenzívnu náklonnosť.

Túžba a vzrušenie predstavujú fázy sexuálnej odpovede. Ľudskú sexuálnu odpoveď pritom tvorí pestrý súbor sociálnych, hormonálnych, fyziologických a psychologických faktorov.

Túžbu chápeme ako prianie venovať sa sexuálnej aktivite, ktoré môže sprevádzať a často aj sprevádza prežívanie sexuálnych fantázií a myšlienok.

Vzrušenie je čisto telesná reakcia – fyzická odpoveď tela, ktorá sa prejavuje napríklad zvýšeným prítokom krvi do genitálií, zvlhčovaním pošvy či zrýchleným dýchaním.

Častým problémom v dlhoročných vzťahoch nie je ani tak nedostatok vzrušenia, ako práve nedostatok sexuálnej túžby. Pochovať ju môže čokoľvek od stresu, podlomeného zdravia, nízkeho sebavedomia, hádok vo vzťahu, očakávania známej rutiny či nesúladu v sexuálnych potrebách.

Medzi odborníkmi je zaužívaný model, podľa ktorého najprv vzniká túžba, až potom vzrušenie.

„Tento (dominantný) model je založený na psychofyziologickom výskume Mastersa a Johnsonovej z roku 1966 a na myšlienkach psychiatričky a sexuálnej terapeutky Helen Kaplanovej z roku 1995, ktorá predstavila fázu túžby ako fázu, ktorá predchádza sexuálnemu vzrušeniu,“ píšu holandskí vedci vo svojej štúdii o sexuálnej motivácii. Podľa vedcov, na ktorých autori odkazujú, je sex lineárny - má svoj začiatok, stred a koniec.

Nielen ich výskum pritom dokazuje, že realita môže byť u mnohých ľudí trochu iná.

Veľký objav? Reaktívna túžba

Ľudia sú presvedčení, že túžba je podmienená niečím prirodzeným a podvedomým, čo nedokážeme kontrolovať a čo má prísť "tak nejako samo". Ukazuje sa, že opak je pravdou a má to veľký význam najmä u žien.

Mnohé z tých, ktoré spontánnu sexuálnu túžbu nepociťujú alebo ju pociťujú iba v malej miere (vzhľadom na výskumy z rozličných krajín ich môže byť od 10 do 51 percent) sa teda pri porovnávaní s dominantným modelom môžu cítiť „nenormálne“.