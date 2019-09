Ráno bez stresu: Ako stihnúť raňajky, nájsť kľúče a nehádať sa s deťmi?

Dobré rady, ako prežiť ráno bez zhonu.

3. sep 2019 o 11:30 Soňa Jánošová

Pre mnohých ľudí je vidina pokojného rána nedosiahnuteľným snom. V realite často narážame na nedojedené či úplne vynechané raňajky, stratené kľúče, nahnevané deti a vlastnú nervozitu, ktorá sa z minúty na minútu stupňuje.

Odstrániť alebo aspoň výrazne zmierniť ranný stres môžete vďaka niekoľkým tipom.

Neposúvajte si budík

Mnoho ľudí volí pre pokojnejšie ráno stratégiu, že budík nastavujú výrazne skôr, než reálne potrebujú vstať a budík neustále posúvajú o päť či desať minút. Ide o veľmi škodlivý zvyk, ktorým sa ranný stres len zhoršuje.

Súvisiaci článok Päť vecí, ktoré by ste nemali robiť ráno hneď po zobudení Čítajte

Opätovné prebúdzanie spôsobuje, že vaše telo produkuje viac kortizolu, ako vtedy, keď vstanete iba raz.

„Ak máte problémy neodkladať budík, skúste ho umiestniť na druhú stranu miestnosti, takže sa po ceste k nemu preberiete,“ odporúča britská stránka venujúca sa kvalitnému spánku, The Sleep Council.

Možno predpokladáte, že vaša obľúbená skladba vám spríjemní štart do nového dňa. Jednorazovo to možno platí, no ak si ako zvuk alarmu nastavíte svoju obľúbenú hudbu, veľmi ľahko si môžete vypestovať negatívnu asociáciu.

Správna skladba na alarm budíka by mala byť chytľavá a trochu rušivá. Inšpirovať sa môžete napríklad v playlistoch (1, 2), ktoré na tento účel zostavila služba Spotify.

Samozrejme, dobrou voľbou je aj klasický zvuk budíka. Prítomnosť elektronických zariadení vrátane mobilných telefónov a smartfónov v spálni sa dlhodobo ukazuje ako zvyk, ktorý spánok ruší. Návrat ku klasickému budíku teda nemusí byť zlé rozhodnutie.

Čo robiť ak stratíte kľúče?