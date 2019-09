Nechceš mi oblízať zmrzlinu? Obťažujúce poznámky mužov končia na novej stránke

Kordoviny vznikli, aby sa muži zamysleli.

2. sep 2019 o 11:22 Michaela Žureková

„Nechceš mi oblízať zmrzlinu? Alebo niečo iné,“ prihovára sa starší pán na ulici. „Môžete platiť aj nohavičkami, ak si ich stihnete dať dolu,“ oznamuje pre zmenu taxikár. „Aj túto slečnu by som naložil!“ povie muž, ktorý nakladá tovar do dodávky.

Dojem, že tieto vety spája napríklad pôvod v erotických filmoch alebo že sú začiatkom nemravného vtipu, je mylný. V skutočnosti ich povedali cudzí muži cudzím ženám na ulici alebo vo verejnom priestore. Spoločné majú aj to, že sa zjavili na internetovej platforme, ktorá sa takéto nevyžiadané poznámky rozhodla zbierať.

„Deje sa to všade a často, každá žena s tým má skúsenosti, niekto viac niekto menej,“ hovorí pre SME 38-ročná Anna, zakladateľka novovzniknutej stránky s citáciami sexuálneho obťažovania s názvom Kordoviny. Celé meno nezverejňuje pre obavu, že by sa mohla stať terčom útokov.

Grafička z Bratislavy sa rozhodla využiť svoje profesijné znalosti a tiež nepríjemné skúsenosti a spojiť ich v jeden projekt. Z pokrikov a sexuálne ladených poznámok začala tvoriť na webe grafiky a upozorňovať na takéto správanie.

Grafické spracovanie jednej z obťažujúcich a nevhodných poznámok. (zdroj: Kordoviny)

„Na Kordu“

Súvisiaci článok Muži ju na ulici obťažujú, ona si s nimi robí selfie a zverejňuje ich na Instagrame Čítajte

„Nejde tu primárne o primitívov, ktorí na vás všeličo zakričia na ulici, ale desí ma, že to robia aj inteligentní muži a myslia si, že je to poklona alebo vtip. Viac som si to začala všímať v tomto období nielen preto, že už som zrelšia, ale spoločnosť teraz rieši podobné témy a vnímame tieto veci citlivejšie,“ vysvetľuje autorka projektu jeho vznik.

Jej zámerom nie je mužov poučovať, ale podľa vlastných slov skôr „primäť zamyslieť sa nad sebou a v budúcnosti si viac premyslieť, čo povedia známej, neznámej alebo kolegyni.“

Zaujímavé je aj pomenovanie, ktorým svoj projekt zastrešila. Kordoviny si mnohí spoja práve s osobou novinára Eugena Kordu, ktorý je neslávne známy sexistickými a obťažujúcimi poznámkami smerom k ženám. Mnohé sa už v minulosti voči nemu verejne ohradili.

„Napadlo mi to úplne spontánne ako pracovný názov, stránku som vlastne vytvorila v takom afekte po ďalšej nemilej skúsenosti. Dokonca aj daný muž sa mi vtedy ospravedlnil, že to dal 'na Kordu', takže pojem očividne zľudovel,“ hovorí Anna.