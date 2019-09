Vzťahová poradňa: Nechcem, aby sa švagriná stala krstnou môjho dieťaťa. Čo s tým?

Psychologička rieši dva problémy čitateľov.

2. sep 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Sestra môjho manžela do mňa neustále zapára a bolo to tak asi vždy. V jednej chvíli vie byť srdečná a láskyplná, no vzápätí je ostrá a chladná.

Keď sme sa prvýkrát stretli, môj manžel sa práve dostával zo zrušených zásnub s bývalou a myslím si, že sa jeho sestra nikdy nepreniesla cez to, že jej švagrinou sa nestala práve manželova bývalá (boli si blízke a mali toho viac spoločného).

Ja a môj muž teraz čakáme naše prvé dieťa a jeho sestra očakáva, že bude krstnou mamou. Úprimne, nie som nadšená ani z toho, že sa stane jeho tetou. Ako mám presvedčiť môjho manžela, aby jej želaniu nepodľahol?

Odpoveď: Rozhodne to celé chápem. Ale ak sa pustíte do rozhovoru, ktorého agendou bude iba zablokovať prístup jeho sestre k tejto úlohe, bude veľmi ťažké, aby si vypočul váš pohľad na vec.

Tu musí ísť o veľmi podrobnú diskusiu, v ktorej odprezentujete alternatívne možnosti (vrátane toho, kto iný by mohol byť krstnou mamou a tiež ako jej vysvetlíte toto rozhodnutie, keď sa o ňom dozvie).

Malo by to byť pokojné vyjadrenie vašich konkrétnych obáv a pocitov, prečo by podľa vás nebola najlepšou voľbou a nemali by ste zabudnúť na (pravdepodobne to najdôležitejšie) - ochotu vypočuť si jeho pohľad vec.

Byť krstným rodičom môže u rôznych rodín znamenať rôzne veci a je možné, že ani vy dvaja si pod tým nepredstavujete to isté. Ak si dôkladnejšie zanalyzujete, ako sa veci skutočne majú, mohlo by to byť pre vás stráviteľnejšie alebo to pomôže jemu vidieť veci z vášho uhla. Čím skôr tento rozhovor budete mať, tým lepšie.

- - -

Otázka: Nedávno som si uvedomila, že jedna moja blízka priateľka je chronická klamárka. Vždy rada preháňala, má rada drámu a veľké príbehy a rada zabáva ľudí. Avšak nedávno prišla s historkou o niečom, čo sa stalo u nej v práci - išlo o istú extrémnu situáciu.

No ja som na joge spoznala jednu jej kolegyňu a podľa všetkého sa tá jej historka nikdy nestala. Akože vôbec. Jej kolegyňa nemala ani poňatie, o čom som hovorila. Neviem, čo s tým celým mám urobiť.

Odpoveď: Najprv musím položiť otázku: Viete s určitosťou povedať, že nešlo len o veľké nedorozumenie? (V poriadku, v poriadku, tiež si to nemyslím).

Vystihnite nejakú súkromnú chvíľku, ale tak, aby vaša kamarátka nemala pocit, že ide o nejakú pascu a vytiahnite tento nesúlad, na ktorý ste prišli, no urobte to slušným, "zvedavým" spôsobom v tom zmysle, že ste zmätená.

No uvedomte si, že akokoľvek milá budete, môže prejsť do defenzívy - najmä ak bude mať pocit, že ste ju odhalili a nikdy si ani len nevedela predstaviť, že by jej výmysly mohli byť raz problém.

Povedzte, že sa stalo niečo zvláštne, keď ste sa s jej kolegyňou rozprávali a teraz ste zmätená a chcete počuť jej názor na vec. No keďže ju už dlhšie podozrievate, že jej klamanie je chronický problém, mali by ste si ujasniť, čo od tejto konverzácie vlastne očakávate:

Chcete poznať jej pohľad? Chcete vysvetlenie, prečo to robí? Chcete, aby si bola vedomá, že ju sledujete? Chcete jej dať šancu, aby veci napravila? Alebo aby si uvedomila, že ak bude v tom celom pokračovať, vaše priateľstvo je v ohrození? Buďte pripravená na to, že to medzi vami môže rozpútať vojnu.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.