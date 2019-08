Ste pripravení na spoločné bývanie? Tieto otázky si najprv treba zodpovedať

Osem vecí, ktoré si treba ujasniť.

28. aug 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Pravdepodobne každý vážny vzťah po určitej dobe dospeje do bodu, keď sa partneri rozhodnú bývať spolu. Ide o veľký krok, keďže sťahovanie by sa malo diať premyslene a mali by mu predchádzať rozhovory a väčšie či menšie dohody.

Odísť z bývania osamote alebo s inými spolubývajúcimi je významný prechod do niečoho nového, bez ohľadu na to, koľko sa o tom ľudia rozprávajú. Napriek všetkému však existuje niekoľko tém, na ktoré by spolu partnerská dvojica mala prebrať vopred.

"Väčšinou, keď dvojice tieto dôležité rozhodnutia robia, vytvárajú si domnienky o tom, čo si ich partner želá. No keď sa tieto témy vytiahnu na svetlo a prediskutujú, je potom v budúcnosti menšia pravdepodobnosť, že dôjde k sklamaniu a nenávisti," povedala pre Huffington Post párová terapeutka a odborníčka na ľudskú sexualitu, Sabitha Pillai-Friedmanová.

Peniaze a kto to zaplatí?

Jednou z tém, ktoré si treba s partnerom určite zodpovedať, sú financie. Ešte než sa spoločne nasťahujete do svojho príbytku, mali by ste si ujasniť, kto bude za čo platiť, čo budete nakupovať spoločne a kto je za čo konkrétne zodpovedný.

Môžete sa tak vyhnúť budúcim hádkam o peniazoch. Nápomocné je aj založenie spoločného účtu práve pre účely výdavkov domácnosti.

Môže sa stať, že jeden z dvojice nadmerne šetrí a ten druhý si rád dopraje a utráca. Najdôležitejšie je určiť si pravidlá a dôjsť ku kompromisu. Ujasnite si, ako budete platiť za zábavu, dovolenky či darčeky, ale tiež ako si chcete šetriť do budúcna.

Ak máte napríklad domáce zviera, prípadne auto, nezabudnite sa porozprávať aj o výdavkoch, ktoré súvisia s nimi.

A v neposlednom rade je dôležité vedieť aj to, v akom finančnom stave sa váš partner nachádza, teda či má nejaké pôžičky, či má niečo našetrené a aké má finančné ciele.

Prenájom a hypotéka

Možno ste sa rozhodli ísť okamžite bývať do vlastného a vziať si hypotéku, možno ste v prenajatom byte.

Alebo sa jeden z partnerov nasťahoval do vlastného bytu toho druhého. Aj tu je dôležité si ujasniť niekoľko vecí.

Položte si otázku, či budú mená vás oboch na vlastníckej zmluve a či budete platiť za hypotéku spoločne. Ak si beriete byt do prenájmu, platí to isté - budete na zmluve obaja, ak hrozí, že by váš vzťah nemusel vydržať večne? Ako si rozdelíte platbu za nájom?

A ak jeden z vás už nehnuteľnosť vlastní, čo to bude znamenať pre toho, kto sa prisťahuje?

Režim dňa