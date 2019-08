Zbavte sa zbytočných plastov v kuchyni. Tu je niekoľko rád, ako na to

Zredukovať svoju plastovú stopu môžete správnym nakupovaním.

26. aug 2019 o 13:16 Michaela Žureková

Plasty sú materiál, o ktorý sa opiera celá naša spoločnosť a pracuje s ním v mnohých oblastiach. Odpad z nich je však jedným z najväčších environmentálnych problémov súčasnosti.

Mnohé nákupy, ktoré ako ľudia robíme, sa končia iba jednorazovým použitím výrobkov. Tento aspekt azda najviac pociťujeme v kuchyni.

Hoci je pravda, že na začiatku reťazca stojí najmä plastová výroba, ktorú pri odstraňovaní problémov treba výrazne znížiť, prispieť k zmene môžu aj jednotlivci. Zbaviť sa plastov v kuchyni sa môže zdať ako veľká výzva.

„Takmer polovicu individuálnej spotreby plastov tvoria obaly výrobkov,“ píše vo svojej knihe Ako sa zbaviť plastov Will McCallum, riaditeľ Greenpeace pre otázky oceánov.

Množstvo plastov v kuchyni sa pritom dá zredukovať viacerými krokmi. Cestou k úspechu je však robiť veci postupne a uberať tam, kde to je možné, nie sa snažiť urobiť všetko naraz. Základom je najprv si zodpovedať otázku ako, kde a čo nakupovať.

Ako nakupovať

Súvisiaci článok Neplytvajte potravinami, tu je osem tipov, ako to dosiahnuť Čítajte

Je vyššia šanca, že plasty sa v košíku nazbierajú vtedy, keď nakupujete bez rozmyslu a plánovania.

Kým zamierite na nákup, urobte si v hlave alebo na papieri zoznam toho, čo naozaj potrebujete. Zvážte, čo zo zoznamu viete kúpiť bez obalu a čo nie je až také nutné.

Odmietajte igelitové tašky. Dnes sa to zdá byť ako obohratý refrén, ale podľa McCalluma sa stále každoročne na svete spotrebuje vyše 500 miliárd igelitiek, teda asi milión kusov za minútu.

Na každého Slováka ročne pripadá približne 466 spotrebovaných plastových tašiek, uvádza Odpady-portál.sk.

Siahnite teda po plátenných taškách či sieťkach, alebo ak už zásobu plastových tašiek doma máte, používajte ich opakovane.

Aj v prípade, že robíte online nákup, môžete predajcom do poznámky napísať, že si neželáte, aby vám nákup doručili v igelitkách. Alternatívou môžu byť papierové tašky.

Kde nakupovať

Súvisiaci článok Dizajnérka: Mnohé firmy, ktoré robia eko módu, nie sú poctivé Čítajte

Možno chcete naďalej nakupovať v obľúbenom obchode.

McCallum vo svojej knihe v takom prípade odporúča vyhýbať sa nadmerne baleným výrobkom (vyberte si napríklad voľné ovocie a zeleninu, nie tie v obaloch) a vyvíjať nátlak na obchody, aby znižovali plastovú stopu.

„Mohli by ste sa napríklad pozhovárať s riaditeľom alebo predstaviteľkou zákazníckej služby v obchode (aj telefonicky),“ radí.

Cestou je aj upozorňovanie na sociálnych sieťach. Ako úspešný príklad dáva autor prípad s britským supermarketom Marks & Spencer. V roku 2018 spoločnosť predávala takzvaný „karfiolový stejk“, teda krajec karfiolu v plaste, ktorý stál dvakrát toľko ako celá karfiolová hlava bez obalu. Keď supermarket schytal verejnú kritiku na twitteri, stejk z ponuky vyradil.

Môžete tiež začať nakupovať v iných obchodoch. Obchody so zdravou výživou alebo trhoviská sú tie správne miesta, kde sa dá nakúpiť voľné ovocie, zelenina a veľa ďalšieho.

V malých pekárňach či mäsiarstvach vám určite výrobky radi zabalia do papiera, vlastnej škatuľky alebo sieťky na pečivo. Spýtať sa môžete aj vo väčších supermarketoch, či by vám čerstvé výrobky nedali do vášho vlastného neplastového obalu.

Oplatí sa tiež nakupovať online, napríklad v e-shopoch s debničkami. Takéto roznášky môžu obsahovať rôzne potraviny od pečiva cez mäsové výrobky až po ovocie a zeleninu.

Jednou z čoraz populárnejších možností sú aj bezobalové obchody. Na Slovensku ich existuje už niekoľko desiatok od západu až po východ. Ak sa vo vašom okolí takýto obchod nachádza, neváhajte v ňom nakúpiť. Okrem potravín v nich často nájdete aj kozmetiku či drogériu bez obalu, ktorú si načapujete do vlastných nádob.

“ Pohľadajte doma nádoby, dózy a rôzne obaly. Na suchom mieste by mali vydržať cestoviny či ryža aj roky. „

Čo nakupovať

Súvisiaci článok Ako znížiť svoju uhlíkovú stopu? Začnite jesť inak Čítajte

Podľa McCalluma je najlepším spôsobom na zníženie spotreby plastových obalov nákup čerstvých a lokálnych výrobkov. Iste, všetko v rámci finančných či logistických možností.

Na výber sa, našťastie, núka niekoľko riešení.

Ak máte v blízkosti menšie obchodíky, trhoviská, zelovoce a podobne, dokážete aspoň v niektorých prípadoch získať potraviny bez plastových obalov.

Ďalším riešením je kúpa suchých potravín vo veľkom. Redukovať plastovú stopu môžete aj tým, že si radšej vyberiete väčšie balenie než viacero menších. Strukoviny, múky či cestoviny môžete nakupovať aj v slovenských bezobalových e-shopoch alebo si nájsť na internete veľkopredajcu. Dobrou správou je, že takto aj ušetríte.

Takéto množstvá potravín však treba dobre uskladniť. Pohľadajte doma nádoby, dózy a rôzne obaly. Na suchom mieste by mali vydržať cestoviny či ryža aj roky.

Snažte sa vyhnúť plechovkám a hliníkovým obalom, ktorých výrobný proces je tiež problematický. A rozhodne sa nedajte zlákať nadmerným plastovým odpadom vo forme multibalení rôznych výrobkov.

Ak potrebujete väčšie množstvo alebo chcete ušetriť, jedno veľké balenie je obvykle výhodnejšie.

Ďalšou dobrou cestou je variť a piecť doma. Ak vás to v kuchyni baví, niet prečo váhať. Rôzne čokolády, keksíky, fit tyčinky či omáčky sú položky, pri ktorých sa produkuje najviac plastového odpadu. Avokádové guacamole, proteínové tyčinky alebo rôzne dipy si viete vyrobiť aj z nebalených, čerstvých potravín.

Nápoje

Súvisiaci článok Medzi nami: Nakupovať bez obalov má zmysel, bude to tak všade? Čítajte

Na plážach a v oceánoch najčastejšie končia obaly z kupovaných nápojov. Umelohmotné fľaše, vrchnáky alebo plastové krúžky, ktoré držia plechovky v multipackoch, sú veľký problém.

Vo väčšine domácností na Slovensku pritom nie je núdza o kvalitnú pitnú vodu z vodovodu.

Takisto sú problematické aj kávové kapsuly do kávovarov, ktoré sú často z plastu a hliníkového viečka. Tieto dva materiály sú spolu nerecyklovateľné.

Ak si neviete deň bez kávy predstaviť, zvážte instantnú alebo prekvapkávanú kávu, prípadne french press.

Na internete tiež môžete pohľadať kompostovateľné kapsuly, niektoré firmy ich vyrábajú a po použití ich môžete hodiť do bioodpadu alebo kompostu.

Ak ešte zostaneme pri nápojoch, zredukovať plasty môžete aj pri mlieku - v niektorých slovenských mestách si ho môžete kúpiť v čapovacom automate. Prípadne sa vo svojom okolí poohliadnite, či niekto nechová zvieratá doma a nemôže vám mlieko predať do sklených fliaš.

Skladovanie a upratovanie

Súvisiaci článok Koncept zero waste môžete preniesť aj do kuchyne. Ako na to? Čítajte

Aj kuchynské príslušenstvo a pomôcky môžu byť častým plastovým znečisťovateľom. Možno máte doma v kuchyni množstvo plastových nádob, do ktorých uzatvárate jedlo alebo sa chystáte si také kúpiť.

Ak chcete znížiť plastovú stopu, zvážte skôr iné materiály, napríklad staré zaváracie fľaše, kovové dózy alebo iné sklené nádoby. V minulosti sa ľudia v kuchyni bez plastov zaobišli, určite je to možné aj dnes. Ideálne, aby išlo o nádoby s vrchnákom, kde nemusíte používať celofán.

Opakovane použiteľné obaly na jedlo, respektíve voskové obrúsky, sú už dostupné aj na Slovensku. Vyrába ich tu napríklad firma Včelobal alebo Fi-Bee´s, ktoré sú alternatívou potravinovej fólie.

Pri umývaní riadu alebo utieraní môžete byť tiež ekologickejší. Už aj v bežných obchodoch bývajú dostupné väčšie balenia čistiacich prostriedkov. Často tiež používajú obaly z recyklovaných materiálov, stačí pozorne čítať etiketu. V niektorých prípadoch si ich môžete načapovať aj do vlastných nádob.

Namiesto hubky môžete v kuchyni používať takzvanú lufu na riad. Ide o prírodnú špongiu, ktorá je rozložiteľná a môžete ju po mesiaci používania vyhodiť na kompostovisko.

Takisto siahnite namiesto jednorazových vlhčených alebo papierových utierok radšej po textilných handrách alebo utierkach, ktoré môžete oprať a používať opakovane. Aby ste sa vyhli uvoľňovaniu mikrovlákien v práčke, vhodné sú prírodné materiály ako vlna alebo bavlna.