Vzťahová poradňa: Krutosť mojej mamy sa rokmi zhoršuje. Ako sa mám brániť?

Klinická psychologička radí.

26. aug 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Čím je moja mama staršia, tým je krutejšia. Vždy bola kritická a trochu chladná, ale teraz sa to nedá poriadne pomenovať. Viem, že má depresiu kvôli nedávnym zdravotným problémom.

Má už vyše osemdesiat rokov a začína byť krehká. Je však veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi tým, aby som jej útoky nebrala osobne a povedala jej, že nie je v poriadku, ak sa ku mne a k iným správa čoraz horšie.

Odpoveď: Pravdepodobne nebudete môcť zmeniť jej správanie, ale môžete sa vymaniť z tých situácií, v ktorých je toho na vás už priveľa.

Možno to bude znamenať ukončenie telefonátu, alebo dokonca opustenie jej domu. Neexistuje rozumný dôvod, pre ktorý by ste mali znášať opakovanú hrubosť.

Nájsť rovnováhu znamená uvedomiť si, že nemáte emocionálny teflónový povlak, a preto nedovoľte, aby to na vás neustále skúšala. Trénujte frázy ako „Nemám pocit, že je to milé, mami.“ „Zmeňme tému, prosím.“ „Je pre mňa ťažké toto počúvať. Ak budeš pokračovať, budem musieť tento telefonát / moju návštevu ukončiť.“

Samozrejme, mali by ste sa tiež pokúsiť pomôcť jej vyhľadať odbornú pomoc. Zdravotné problémy, znížená pohyblivosť a izolácia sú duševne vyčerpávajúce, najmä pre starých a krehkých ľudí. Zároveň však musíte chrániť seba. Či už odbornú pomoc využije alebo nie.

- - -

Otázka: Nedávno som sa po štvorročnom vzťahu rozišla. V októbri sme mali ísť na svadbu našej spoločnej priateľky a mali sme potvrdiť svoju účasť aj so sprievodom.

Kamarátka mi povedala, že môj bývalý teraz účasť "aktualizoval" a plánuje prísť v sprievode.

Je naštvaná, pretože nemá dosť miesta pri stole a ja som naštvaná, pretože ho nechcem vidieť celú noc s inou ženou. Ja pôjdem sama a neprekáža mi to. Myslím, že čestné povinnosti a iní blízki priatelia ma budú dostatočne zamestnávať.

Problém spočíva v tom, že kamarátka chce, aby som sa s ním porozprávala a povedala mu, aby prišiel sám. Teraz sme sa kvôli tom trochu pohádali, pretože si nemyslím, že je mojou povinnosťou to urobiť. Navyše, ak to urobím, bude to vyzerať, že jednoducho žiarlim. Takže, čo mám robiť?

Odpoveď: Ospravedlňujeme sa vašej kamarátke, ale nemôže vám jednoducho prideliť funkciu vyhadzovačky na svojej svadbe. Najmä ak ide o takúto problematickú situáciu s bývalým partnerom.

Chápem, že kamarátka má teraz mnoho starostí zo zasadacím poriadkom a predpokladá, že vy a váš bývalý partner ste stále v kontakte. Pre ňu však ide o jednoduchý logistický problém, zatiaľ čo pre vás ide o vec nad rámec logistiky.

Čas, keď mohla jednoducho zasiahnuť, nastal hneď po „aktualizácii“ jeho pozvánky. No aj v tomto prípade platí, že neskoro je lepšie ako nikdy. „Ospravedlňujem sa, ale kuchár už mal konečný počet hostí“ znie celkom dobre.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.