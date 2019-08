V pondelok sa milovali až za hrob, v nedeľu nenávideli

Texty z prílohy Sex a vzťahy na tému: Nová láska.

23. aug 2019 o 6:00 Anita Ráczová

Zazvonil mi telefón. Zdvihla som. Mikrosekunda ticha. Dosť na to, aby mysľou prebehla pochybnosť. Človek je podvedome nastavený na to najhoršie. Preto keď sa ozvalo: I Just Called To Say I Love You, vybuchla som do smiechu.

On mi volá len a len preto, aby mi povedal, že ma ľúbi! Je to gýč? Nech.

Súvisiaci článok Vedec: Telo si vyrába opiáty, milenci sa dočasne zbláznia Čítajte

Vnútorný kontrolór vkusu bol okamžite porazený, započala nadvláda endorfínov. Kolotoče uprostred šedivého dňa.

Roztápam sa ako cukrová vata, lejem sa na kolomaž. Stevie Wonder, ďakujem ti za tento malý zázrak. Ach, to bola krása. Byť čerstvo zamilovaný, čo je viac?

Jednu z najmilších odpovedí majú Jane Fonda a Robert Redford vo filme Bosé nohy v parku z roku 1967.

Súvisiaci článok Láska funguje ako droga, ktorej prvá fáza sa nezopakuje Čítajte

Áno, odvtedy už veľa vody pretieklo, ale sú veci, ktoré sa nemenia.

Úvod, jadro, záver. Najprv šialená vášeň, potom prvá hádka, a potom? Ako kde.

Corie a Paul sú pár, ktorý šesť dní a nocí nevyšiel z hotelovej izby. Medové týždne by už nezniesli dlhšiu expiráciu, Paul má jednak z nekonečných bozkov opuchnuté pery a jednak musí ísť do práce.

Keď sa popoludní vráti, porazene, no pobavene priznáva: Chýbala si mi, Corie. Typické. Nedokázal to potlačiť.

Súvisiaci článok Ako a o čom sa treba rozprávať na začiatku vzťahu Čítajte

Ženuška mu skočí okolo krku a už ho dusí láskou. Čvirikajú si, žartujú, smejú sa ako deti, neprekáža im ani diera v strope ich nového bytu.

Že je február a sneží? No a čo? Budú sa zahrievať vlastnými telami.

Na druhý deň Paul opäť odchádza do práce. Corie ho podvečer čaká na zastávke a pýta sa ho:

Súvisiaci článok Nový vzťah si vyžaduje aj zoznámenie s blízkymi Čítajte

Chýbala som ti? Nie, pretože si mi volala osemkrát. Toľko sa s tebou nerozprávam ani doma, naťahuje ju Paul a ona sa neurazí, naopak, zavesí sa doňho a v tej chvíli im patrí celá ulica, celé mesto.

Typické. Svet gombička. Až kým sa nezasekne zips. Odrazu nič nejde hladko.

Z dokonalého muža je upätý suchár, z rozkošnej bábiky hysterka. Nedotýkaj sa ma, neznesiem ťa v miestnosti, nenávidím ťa, nemáme nič spoločné, je koniec, zmizni, vypadni.

Súvisiaci článok Láska potrebuje pevné hranice. Ako si ich stanoviť? Čítajte

Typické. Artistický obrat o 180 stupňov. A prečo? Pretože tak už to chodí. Čo platilo včera, je dnes čistý omyl.

Dvom ľuďom pred svadbou nestačí len krvná skúška, možno by si mali dať vyšetriť zdravý rozum, schopnosť porozumenia a citovú vyspelosť, konštatuje Paul.

Ja pridávam zmysel pre humor a nadhľad. Tento film ho má.

No skôr než si ho pozriem znova, vybavím si jeden telefonát.

Súvisiaci článok Kedy povedať novému partnerovi o chorobe? Čítajte

Pôvodne mal znieť: prosím ťa, vynes smeti. Ale rozmyslela som si to.