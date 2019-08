Joga za pracovným stolom: Tri jednoduché cviky, ktoré pomôžu stuhnutým svalom

Ľudské telo nebolo stvorené na sedenie.

25. aug 2019 o 6:00 Martina Štérová

Deň väčšiny z nás začína aj končí sedením. Po zobudení si sadneme na posteľ, pri raňajkách na stoličku v kuchyni a cestu do prácu presedíme v aute.

Prvé, čo urobíme po príchode do práce je, že si opäť sadneme. Keď pracovný deň skončí, mnohí zaujmú miesto pred televízorom – ako inak, posediačky. Neustále sedenie len ťažko následne vykompenzuje striedme cvičenie v posilňovni. Ľudské telo nebolo stvorené na dlhodobé sedenie.

Chceme sa cítiť zdraví a fit, ale často to vidno iba v posilňovni. Počas pracovného týždňa dávame svoju telu v práci zabrať, a pritom je to to najcennejšie, čo máme.

Sústreďte sa na seba počas celého dňa, zaraďte doň pár rituálov, ktoré kvalitu vášho života zvýšia bez extrémnej námahy, radí Helena Nehasilová, autorka knihy Joga pomedzi emaily.

Cvik 1: Pohojdajte svoje „kancelárske bedrá“

Jeden z najčastejších problémov dlhodobého sedenia sú bolesti bedrovej časti chrbta.

„Najviac ju cítime v tzv. lumbálnej časti, medzi lumbálnymi stavcami L1 až L5, od konca hrudníka až po kostrč,“ hovorí Helena Nehasilová.

Cvik, ktorý odporúča na ich uvoľnenie je veľmi jednoduchý a nezaberie veľa času ani miesta. Postavte sa nohami na šírku bedier a predkloňte sa. Prepleťte si paže tak, aby ste si dlaňami chytili lakte.

Pravou dlaňou ľavý lakeť a naopak. Chrbát prirodzene vyveste a pohojdajte sa zo strany na stranu, pokračujte dovtedy, pokiaľ sa cítite príjemne a nechajte pôsobiť gravitáciu.

Ak vlastníte stoličku s výkyvovým sedadlom, ktorá vám dovolí kolísanie bedier zo strany zboka nabok aj počas sedenia, o to lepšie pre vás. Cvičíte aj počas sedenia.

(zdroj: Centrum zdravého sedenia)

Cvik 2: Poloha dieťaťa na stoličke

Pre relaxáciu hlbokých vnútorných svalov je dokonalá poloha halasány – dieťaťa. Ak ste čo len raz boli na joge, určite ju poznáte. Robí sa v sede na pätách, alebo na zemi s hlavou na podložke.

Je to odpočinková poloha, ktorá uvoľní stavce a dá sa praktizovať aj na stoličke. Sadnite si na celú plochu sedadla stoličky tak, aby chodidlá boli stabilne na zemi. S výdychom si položte hruď na stehná a ruky s ramenami nechajte spadnúť dolu k nohám.

Predýchajte to a užite si uvoľnenie. A nezabudnite, že základom prevencie bolestí chrbta je vhodná stolička, ideálne s pohyblivým sedadlom na pružine. Tá vám pomôže spevňovať a chrbtové svalstvo aj počas sedenia a predchádza skolióze chrbtice.

(zdroj: Centrum zdravého sedenia)

Cvik 3: Jogový rituál predklonu

Ďalší cvik, ktorý autorka knihy Joga pomedzi emaily odporúča, sa rovnako vykonáva s použitím stoličky.

Postavte sa za ňu tak, aby bola vaša panva presne nad chodidlami. Prehnite trup až do polohy, kedy je vaša hlava zarovno s opierkou hlavy vašej stoličky. Pokiaľ ju máte veľmi nízko, vymeňte ho za kľučku na dverách. Telo by malo byť maximálne v 90-stupňovom uhle.

Chyťte sa za stoličku a predstavte si, že vás niekto akoby ťahá za boky dozadu. Predýchajte aspoň päťkrát a opakujte tak často, ako vaše telo potrebuje.

Cviky pripravilo Centrum zdravého sedenia.