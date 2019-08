Biznis šatník má svoje pravidlá. Ako ho zostaviť a neminúť veľa peňazí?

Oblečenie do práce by malo mať hranice.

24. aug 2019 o 6:00 Martina Štérová

Niektoré pracovné pozície si nevyžadujú, aby sa v šatníku dodržiavali špeciálne pravidlá.

Ak však pracujete v kancelárii, mali by ste myslieť na to, ako si zachovať vkus a pôsobiť medzi kolegami alebo na pracovných stretnutiach seriózne.

Preto sa zameriame na biznis šatník a na to, ako ho zostaviť za čo najmenej financií. Oblečenie, v ktorom budete pôsobiť profesionálne, vás totiž nemusí pripraviť o niekoľko výplat.

Požičiavanie

Predtým, ako si čokoľvek kúpite, zvážte iné možnosti získania nových kúskov do šatníka. Niekedy stačí aj dočasné riešenie, napríklad v prípade firemných večierkov alebo špeciálnych stretnutí s obchodnými partnermi.

Požičovní spoločenských šiat je veľa. Narastá však aj počet predajní, v ktorých si oblečenie a doplnky možno nielen kúpiť ale aj požičať. Bežné oblečenie a doplnky od lokálnych značiek, ktoré sa vyrábajú v duchu slow fashion, požičiava napríklad projekt Šumné a prenajať šaty si môžete aj v rámci značky Must Have.

A ak máte v skrini náhodou oblečenie, ktoré vás omrzelo, bezplatne si ho môžete vymeniť na rôznych „swapoch“, ktoré sa organizujú čoraz častejšie po celom Slovensku. Sú to bazáre, no bez platenia.

Stačí si len povymieňať jeden kúsok za druhý a takýmto spôsobom inovovať šatník. Ak vám sadne veľkosť, požičiavať si môžete aj súkromne, medzi kamarátkami či rodinnými príslušníkmi.

Dajte si čas

Ak svoj šatník chcete premeniť na miesto z ktorého viac sála pojem „biznis“ a máte ambíciu zmeniť jeho vzhľad na profesionálnejší, choďte na to pomaly. Čerstvé absolventky alebo ženy, ktoré si našli práve novú prácu, možno majú pocit, že si musia do práce nakúpiť všetky veci nanovo.

No bolo by to bezvýznamné plytvanie financiami a zároveň neetické voči životnému prostrediu. Ak si naozaj potrebujete vybudovať profesionálny šatník, postupujte po krokoch.

Napíšte si zoznam vecí, ktoré nutne potrebujete, k nim si doplňte údaj o tom, či je lepšie ich kúpiť, pretože ich budete používať často, alebo či si ich stačí raz za čas požičať.

Prioritou by mali byť v prvom rade kúsky, ktoré budete nosiť najčastejšie. A najistejšie je aj preto staviť na kvalitu.

Kapsulový šatník

Ak na sociálnej sieti Pinterest zadáte heslo kapsulový šatník alebo anglický výraz capsule wardrobe, objavíte nespočetné množstvo obrázkových návodov a inšpirácií, vďaka ktorým pochopíte princíp tejto skladby šatníka.

Ide o kolekciu základných kusov oblečenia, ktoré sa spolu jednoducho kombinujú, sú univerzálne, nepodliehajú premenlivým módnym trendom, pristanú vám a vyjadrujú váš štýl.

Kapsulový šatník je ideálna forma zostavenia profesionálneho šatníka. Medzi biznis kúsky, ktoré by vo vašej súkromnej kolekcii nemali chýbať, jednoznačne patria čierny kostým, ktorého súčasti sa dajú nosiť aj osobitne, biela alebo krémová blúzka, čierne lodičky, veľká pevná, štruktúrovaná kabelka.

V šatníku by tak mali byť kúsky v neutrálnych farbách, ktoré spolu budú ladiť, akokoľvek ich namixujete. Určite by v ňom nemali chýbať farby ako čierna, biela, béžová či svetlomodrá a tmavomodrá.

(zdroj: M&Co)

Očný klam

Aby sa váš vzhľad zmenil na profesionálny, nemusíte si kupovať len oblečenie priamo označené týmto prívlastkom. Aj s kúskami na bežné nosenie dokážete pôsobiť ako profesionálky.

Do práce a na pracovné stretnutia môžete nosiť aj džínsy. Skombinujte ich s jemnou blúzkou, vkusnými šperkami, mokasínami alebo elegantnými lodičkami, pevnou kabelkou a sakom. A profesionálny vzhľad je na svete.

Svetre a topy s veľkými výstrihmi môžete napríklad nosiť naopak a výstrih prehodiť na chrbát. Tomu stačí vhodný krátky masívny náhrdelník a je to vyriešené.

Ak zas máte v skrini dlhšie tuniky alebo kratšie šaty, pod ne si ešte môžete dať sukňu áčkového strihu a predĺžiť ich tak do decentných šiat.

Stavte na klasiku

Klasické kúsky sú stávka na istotu. Určite by v biznis šatníku nemali chýbať. Šatník rozdeľte podľa letnej a zimnej sezóny s prídavkom niekoľkých celoročných kúskov.

Mix oblečenia by mal obsahovať aspoň jednu čiernu koženú bundu, klasický béžový kabát, sako, lodičky a kvalitnú kabelku.

Dôležité je zachovať jednoduchosť. S farbami a zdobením to nepreháňajte ani v prípade doplnkov. Aj šperky by mali byť jemné a navzájom ladiť.

(zdroj: Mohito)

Kostým, ktorý padne

Slušivá kombinácia saka s nohavicami nikdy nič nepokazí. Najistejšie je mať v skrini takúto kombináciu v čiernej farbe. Ako alternatíva šiat sú v biznis šatníku vhodné aj kostýmové šaty.

(zdroj: Betty&Co)

Špeciálna príležitosť

Recepcia, banket, firemný večierok. V biznis prostredí sa v priebehu roka udejú rôzne podujatia, na ktoré je dobré mať pripravené aspoň jedny klasické puzdrové šaty, napríklad malé čierne alebo kúsok v svetlých farbách.

Prípadne skombinujte áčkovú sukňu po kolená s jednoduchým topom a sakom. K tomu už postačia len slušivé lodičky.