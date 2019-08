Čo všetko viete o mužských pohlavných orgánoch? Overte si to v teste

6. Je možné, aby sa penis zlomil?

Nemá kosti, no aj tak sa môže zlomiť. Nejde však o klasickú fraktúru v pravom zmysle slova. Penis obsahuje toporivé telieska, útvary špongiovitej štruktúry, ktoré sa pri erekcii naplnia krvou. Nachádzajú sa vo väzivových obaloch a keď sa tieto narušia (napríklad pri zalomení či prílišnom zahnutí penisu) krv sa dostane do podkožia. Ide o zriedkavý, no veľmi bolestivý problém, ktorý treba riešiť s lekárom.