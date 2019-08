Vzťahová poradňa: Kamarát sa nedávno rozviedol, mám to risknúť a získať ho?

Klinická psychologička radí čitateľom.

19. aug 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Môj dlhoročný blízky priateľ je čerstvo single, rozviedol sa. Poznám ho od strednej školy a asi dva týždne sme vtedy "randili", no nešlo o nič naozajstné. Jeho manželku považujem za kamarátku, hoci ešte uvidím, či zostaneme v kontakte. Problémom je, že som tiež single a vždy som ho považovala za človeka, ktorý by stál za to.

Chcela by som to s ním vyskúšať, ale obávam sa, či sa na mňa nebudú ľudia pozerať ako na "tú ženu", ktorá im rozbila manželstvo. Viem, že by ma nemalo trápiť, čo si druhí myslia a taktiež nechcem zničiť moje priateľstvo s ním, keby veci náhodou nevyšli podľa predstáv. Nechcem byť ani nejakou dočasnou náhradou.

Odpoveď: Máte vôbec predstavu, v akom stave sa práve váš kamarát nachádza? To sa mi zdá ako najdôležitejšia otázka.

Mesiace môžeme hypotetizovať o tom, čo by si druhí pomysleli, poetizovať o nebezpečenstvách vzťahu vo forme nejakej "náhrady" alebo vyrátavať pravdepodobnosť, že sa vaše priateľstvo pokazí.

No v tomto bode zatiaľ nevieme, akú máte vlastne možnosť. To je dôležité nielen preto, že zatiaľ žiadne "randenie" s ním neexistuje, pokiaľ je len vo vašej hlave, ale tiež preto, že najdôležitejším faktorom, ktorý určí, čo si budú ostatní myslieť (či už to, že je to dočasný vzťah, že vaše priateľstvo narušilo jeho manželstvo alebo či je vaše priateľstvo ohrozené), je on.

Ste dospelí, verte mi, že sa o týchto veciach budete vedieť porozprávať.

Otázka: Už dlho chcem urobiť zmenu. Tri roky sa chcem presťahovať bližšie k miestu práce môjho manžela a mňa.

Vždy hovoril, že to chce tiež, no potom vždy príde s dôvodom, prečo nie, ako napríklad, že deti končia škôlku, že úrokové sadzby na hypotéku sú vysoké alebo (teraz), že by sme mali počkať, kým na našom dome urobíme novú strechu, aby sme ho vedeli predať za vyššiu sumu.

Som frustrovaná z dochádzania do práce a aj z miesta, kde bývame, takže cítim, že som pripravená sa presťahovať hneď teraz, nech sa deje, čo sa deje. Ďalší rok prišiel a odišiel. Ako ho mám pre toto rozhodnutie zapáliť?

Odpoveď: Je takýto aj pri iných veľkých rozhodnutiach? Ak áno, čo obvykle pomáha, aby sa pre vec zapálil? Ak to nie je typická črta jeho charakteru, pravdepodobne sa sťahovať naozaj nechce.

To, či sa vám podarí prekonať jeho odpor, závisí iba na tom, aké sú jeho dôvody a koľko priestoru na kľučkovanie nájdete pri analýze plusov a mínusov.

V niektorých manželstvách sú ľudia vďační za to, keď sa jeden z manželov pustí do takéhoto veľkého procesu sólo a vyčistí cestu, ktorá potom bude pre toho druhého menej odstrašujúca. Napríklad, že sa bude rozprávať s realitným maklérom, hľadať nové domy v inzerátoch, pôjde si ich obzrieť.

No v iných manželstvách by sa považovalo za nevhodné, keby obaja partneri neboli rovnocenne pripravení sa do toho ponoriť spolu od samého začiatku. Je teda na čase, aby ste sa na vášho manžela pozreli reálne.

Chce sa teda sťahovať naozaj alebo iba teoreticky? A čo by sa muselo stať, aby bol pripravený sa sťahovať hneď teraz (bez ohľadu na čachre so strechou?)

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.