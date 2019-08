Ak vám deti v domácnosti nepomáhajú, chyba bude na vašej strane

Pomáhajúce deti sú úspešnejšie.

12. aug 2019 o 13:56 Soňa Jánošová

Naučiť deti pomáhať v domácnosti je jedna z najlepších investícií, ktoré môžu rodičia urobiť. Dokazujú to nielen reálne skúsenosti matiek a otcov, ale napríklad aj menšia longitudinálna štúdia realizovaná na Minnesotskej univerzite.

Profesor Marty Rossmann v priebehu 25 rokov sledoval vývoj 84 detí a konkrétne sa sústredil na rodinné zvyky a na pomoc detí v domácnosti.

V závere svojho výskumu mohol prehlásiť, že dobrým predpokladom úspechu mladých dospelých po dvadsiatom roku života bolo to, či sa zúčastňovali na úlohách domácnosti vo veku 3 alebo 4 rokov.

Nejde však len o životné úspechy, ale aj o pocit všeobecnej rodinnej spokojnosti.

„Deti, ktoré doma pomáhajú, pociťujú väčší pocit povinnosti a prepojenia so svojimi rodičmi a toto spojenie im pomáha zvládať stresujúce chvíle života. Inými slovami, pomáha im byť šťastnejšími,“ uvádza v rozsiahlom článku s názvom Šťastné deti robia domáce práce blogerka, autorka kníh o rodičovstve a pravidelná prispievateľka The New York Times KJ Dell'Antonia.

Zdĺhavá a náročná investícia

Na tom, že domáce práce deťom prospievajú, sa zhodujú rodičia, vedci aj odborníci na výchovu.

Prečo teda pomoc v domácnosti nie je samozrejmosťou? Problém spočíva predovšetkým v tom, že ide o investíciu, ktorá od rodičov vyžaduje náročný vklad v podobe času a trpezlivosti.

Zručnosti týkajúce sa domácich prác nie sú pre deti automatické ako pre rodičov a musia ich robiť postupne a veľmi pomaly. Mnoho rodičov môže vnímať neohrabanú detskú pomoc ako zdržovanie.

Prieskum, ktorý sa v rokoch 2001 až 2005 zameriaval na každodenný život amerických rodín strednej triedy ukázal, že väčšina rodičov preberá iniciatívu hneď potom, ako dieťa prejaví ťažkosti pri plnení zadanej úlohy.