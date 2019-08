Minimalizmus nie je o tom, mať celý svoj život zbalený v jednom ruksaku (rozhovor)

Ako chcieť menej vysvetľuje Mirka Čechová.

10. aug 2019 o 6:00 Adriána Čahojová

Mirka Čechová je slovenská minimalistka. Založila si blog Minimalisti.sk a prostredníctvom neho šíri myšlienku minimalistického životného prístupu ďalej.

Minimalizmus definuje ako vedomé rozhodovanie a eliminovanie nepotrebných vecí zo života, aby sme tak urobili viac priestoru tomu, čo nás robí naozaj šťastnými.

Ako možno minimalizmus definovať?

V zásade ide o taký životný štýl, pri ktorom sa vedome (rozumom a citom) rozhodujem.

Zameriavam sa na to, čo vo svojom živote chcem mať, lebo to milujem a robí ma to šťastnou a vôbec nezáleží na tom, či sú to veci alebo činnosti, a zároveň obmedzujem to, čo je nejakým spôsobom navyše.

Odstraňujem to, čo je nepotrebné, zbytočné, nepomáha mi to, ani mi to nerobí radosť.

Je minimalizmus pre každého?

Verím, že áno. Minimalizmus vôbec nie je o asketickom živote a o nutnosti nemať doma vôbec nič, zbaviť sa všetkého majetku a mať celý svoj život zbalený v jednom ruksaku. To už je extrém.