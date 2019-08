Victoria’s Secret má prvú transgender modelku v histórii, je ňou Valentina Sampaio

Príležitosť ako prelomiť bariéry.

6. aug 2019 o 10:15 Michaela Žureková

Svetoznáma značka Victoria’s Secret často býva predmetom kontroverzie a kritiky, a to najmä pre najímanie modeliek, ktoré majú predstavovať určitý zdanlivý ideál krásy - sú vysoké a extrémne štíhle.

Pre zobrazovanie tohto typu ženskej krásy spoločnosť opustila aj jedna z jej kľúčových tvárí, modelka Karlie Kloss, ktoré pre britský Vogue povedala, že nejde o obraz, ktorý chce vysielať do sveta mladým dievčatám.

Zdá sa však, že firma chce svoj imidž trochu zmeniť, a to väčšou inklúziou a rôznorodosťou. Do novej kampane sa rozhodla historicky prvýkrát najať transgender modelku Valentinu Sampaio.

Príležitosť prelomiť bariéry

Brazílska modelka Valentina Sampaio (22) uverejnila na svojom instagramovom profile fotografiu aj krátke video s komentárom a hashtagom, ktoré naznačili spoluprácu práve s Victoria’s Secret.

Išlo o zákulisné zábery z fotenia pre značku.

"Nikdy neprestaňte snívať," napísala Sampaio pod video.

Spoluprácu pre New York Times potvrdil aj modelkin agent, Erio Zanon. Valentinu značka najala pre kampaň týkajúcu sa športového radu oblečenia VS Pink.

Modelka je podľa Zanona presvedčená, že "ide o skvelú príležitosť prelomiť bariéry v módnom biznise a prispieť k väčšej reprezentácii rôznorodých ľudí."

Na jej oznámenie zareagovali aj ďalšie známe osobnosti. Napríklad transgender herečka Laverne Cox pod fotografiu napísala komentár: "Wow, konečne!"



Modelka Lais Ribeiro, ktorá je anjelikom Victoria’s Secret, zase na Twitter napísala: "Prvý transgender človek, ktorý fotí pre VS! Som z toho veľmi šťastná!"

Fantázia bez transgender ľudí

Mnohí kritici sa zhodujú, že takýto krok od značky mal prísť už dávno. Teraz prichádza ani nie rok po kontroverzných vyjadreniach Eda Razeka, marketingového vedúceho rodičovskej organizácie Victoria’s Secret.

Ten pre Vogue vyhlásil, že značka nemá záujem pracovať s transgender modelkami.

"Nemali by sme mať transsexuálky v našej šou? Nie. Nemyslím si, že by sme mali. A prečo nie? Nuž, preto, lebo tá šou je fantázia. Je to 42-minútový zábavný špeciál."

Razek sa neskôr za svoje vyjadrenia ospravedlnil. Na oficiálnom Twitteri spoločnosti uviedol, že jeho vyhlásenia vyzneli necitlivo.

"Aby bolo jasné, rozhodne by sme pre našu šou najali aj transgender modelku. Transgender modelky nám dokonca chodia na kastingy, no tak ako mnohé ďalšie, skrátka neprešli sitom. No nikdy to nebolo o ich rode. Obdivujem a rešpektujem ich cestu, vďaka ktorej chcú prijať to, kým sú."

Začiatkom augusta značka oznámila, že Razek svoj post opúšťa a ide do dôchodku.

Krátko predtým tiež modelka Shanina Shaik v rozhovore pre austrálsky Daily Telegraph prezradila, že každoročná prehliadka anjelikov sa tento rok nebude konať.