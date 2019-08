Pomáha mladým vzdelávať sa: Prečo by tu mali ostať? Je to o osobnej zodpovednosti

Rozpráva spoluzakladateľka Nexterie.

5. aug 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Neziskovky a mimovládne organizácie majú dnes v spoločnosti nepopulárne postavenie. Rozumejú ľudia , čo to znamená, keď poviete, že robíte v tomto sektore?

Ako ktorí. Ak sa niekto čuduje, tak rada využijem príležitosť a rozprávam sa s ním. Občiansky sektor vnímam ako kľúčovú vec pre zdravie celej spoločnosti. Asi nikde nedokáže všetko zabezpečovať štát a súkromný sektor.

Ten občiansky dopĺňa napríklad charitatívny rozmer, ale aj „watchdogový“, teda rozmer verejnej kontroly a plní aj analytickú úlohu. My v Nexterii poskytujeme neformálne vzdelávanie. Mám pocit, že na Slovensku je občiansky sektor zdravý a teším sa z neho.

Ivana Boledovičová Pochádza z Prešova. Vyštudovala finančný manažment na Fakulte managementu UK.

Po 8 rokoch v medzinárodnej poradenskej spoločnosti Accenture prešla do neziskovej sféry.

Spoluzakladala organizáciu Nexteria, kde viacero rokov zastrešovala okrem finančného riadenia aj výberový proces študentov do Leadership Academy či projektové riadenie Night of Chances. Dnes je podpredsedkyňou správnej rady Nexterie a tiež finančnou riaditeľkou neziskovej organizácie Teach for Slovakia.

Je vydatá, má dve dcéry.

Do neziskového sektora ste prešli z biznisu. Prečo ste opustili, predpokladám, stabilnú profesiu a vybrali sa cestou vzdelávania mladých ľudí?

Po vysokej škole som niekoľko rokov robila v poradenstve. Potom prišla materská dovolenka a paralelne s tým sme s mojím manželom a skupinou ďalších spolužiakov z vysokej školy dostali chuť niečo našej škole vrátiť späť.

Mali sme už za sebou pár rokov skúseností a cítili sme, že by to bol dobrý nápad viac prepojiť prax so školou a študentmi.

My sme študovali fakultu manažmentu, no tá myšlienka ešte počas prvého roku veľmi rýchlo narástla a pridávali sa aj ľudia z iných fakúlt.

Zhodli sme sa, že nám záleží na tejto krajine a že cesta k dobrým veciam v budúcnosti vedie cez vzdelávanie mladých ľudí. Želáme si, aby tu vyrástla generácia ľudí, ktorí budú našu krajinu rozvíjať pozitívnym smerom.

Tento začiatok sa vlastne datuje do roku 2006, keď vznikol základ Nexterie, o ktorej sa tu teraz rozprávame. Mali ste pocit, že vysoká škola nestačí a je potrebné aj doplnkové vzdelávanie ľudí?

Človek sa potrebuje vzdelávať celý život, mení sa prostredie a on potrebuje nové zručnosti. Vždy sa treba hýbať ďalej. Konkrétne my sme sa snažili prinášať prvok praxe a osobnej skúsenosti, ktorá možno na školách nebola až taká prítomná.

Snažíme sa, aby študenti robili praktické projekty v menších skupinách pod dohľadom človeka z partnerských organizácií, či už je to nejaká firma alebo organizácia z prvého či občianskeho sektoru.

Máme individuálny mentoring a sprevádzanie skúsenými ľuďmi, organizujeme aj rôzne workshopy, typicky v menšej skupine. Ale nie sme jediní, ktorí sa snažia prinášať prax, dnes sú aj firmy, ktoré priamo spolupracujú so školami. Vnímam to tak, že sme súčasťou širšieho systému.

Poslaním Nexterie je okrem iného presvedčiť študentov, aby zostali tu na Slovensku. Prečo by tu mali chcieť ostať?

Je to otázka asi na každého človeka individuálne, on si musí zodpovedať, čo mu pripadá v živote zmysluplné. Ja verím tomu, že sa máme starať o svoje okolie, o svoju rodinu, komunitu, krajinu a tak ďalej. Je to o zodpovednosti, ktorú človek cíti.

Čím viac nám bolo dané, že sme sa napríklad narodili v dobrej rodine, zdraví, máme nejaké talenty, mali sme šťastie na dobrú školu, prácu a šéfov, tým viac máme zodpovednosť vracať späť.

Vnímam to v tomto kontexte tak, že je dôležité pomáhať Slovensku a tomuto regiónu, aby sa hýbal ďalej. Určite si želám, aby nepokračoval odliv mladých ľudí z krajiny.

Samozrejme, to neznamená, že nemajú ísť aj do zahraničia na pár rokov, napríklad študovať, na stáž či cestovať. Rozšíria si tak obzory a veľa sa naučia, veď napríklad školy v zahraničí sú často kvalitnejšie ako naše.

Ivana Boledovičová s absolventmi Nexteria Leadership Academy. (zdroj: Nexteria Facebook)

Spolupracujete so širokou skupinou študentov, teda nejde už len o ľudí zaoberajúcich sa manažmentom?

Áno. Zameranie je akékoľvek, hľadáme diverzitu, tá je plusom. Čím je skupina študentov rôznorodejšia, tým viac sa navzájom dokážu obohatiť a pomôcť si.

Sú výskumy, podľa ktorých majú zmiešané tímy vyššiu efektivitu, než keby boli čisto ženské alebo čisto mužské. Dnes máme v Leadership Academy od 16- po 28-ročných ľudí zameraním od businessu, IT-čkárov cez medikov, umelcov, učiteľov až po novinárov.

Povedzme si viac práve o vzdelávacej alternatíve, ktorú prináša Nexteria Leadership Academy. Čo všetko ponúka?