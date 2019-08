Nitra je symbol prastarej slovanskej histórie. Čo vidieť v jej okolí?

Prečo má Nitra magický rozmer.

4. aug 2019 o 6:00 Katarína Hanzelová

Hoci je dnešná Nitra moderným mestom s typickou dynamikou 21. storočia, na jej pahorkoch sa ešte stále uchovala zvláštna energia, ktorá formovala náš národ.

Vystúpte na vrchol každého z nich, vypočujte si legendy, ktorými sú opradené, a vychutnajte si nádherný výhľad na kraj, ktorý ponúkajú.

Kalvária: pahorok zamilovaných

Na južnej časti mesta sa nachádza jedna z najromantickejších častí celej Nitry. Vďaka svojmu čaru sa stala vyhľadávaným miestom zamilovaných, ktorí si tu dohadujú schôdzky.

Nachádza sa tu Krížová cesta, ktorú zdobia kaplnky, kríže a sochy svätých a tiež rozhľadňa s ďalekohľadom, ktorý poskytuje výhľad na celé mesto. Na konci cesty, na vrchole, je Kaplnka Božieho hrobu, ktorá kedysi slúžila ako strážna veža.

Na upätí kalvárie stojí Kostol Nanebovzatia Panny Márie a takisto budova Misijného múzea, v ktorom sú vystavené rôzne exponáty z celého sveta.

Skalné bralo na kalvárii ukrýva aj jaskyne, z toho jednu objavili len nedávno. Má rozmanitú sintrovú výzdobu s kvapľami rôznych druhov a farieb. Pre verejnosť však prístupná nie je, pretože má extrémne riskantné úseky.

Nitrianska Kalvária (zdroj: Mesto Nitra)

Na vŕšku: pahorok františkánov

Táto malá vyvýšenina je dnes už súčasťou mesta, no kedysi bola samostatnou lokalitou, na ktorej stál františkánsky kláštor a nachádzal sa tu aj veľký cintorín.

Dnes tu pozornosť návštevníkov púta baroková Kaplnka sv. Michala, ktorú dal postaviť v roku 1739 richtár Lukáč Brezovič na pamiatku ukončenia morovej epidémie, ktorá sužovala mesto.

Pod jej podlahou sa nachádza krypta s tridsiatimi hrobmi z 18. storočia.

Táto lokalita si toho naozaj veľa pamätá, a to predovšetkým z dramatických udalostí mesta. Pripomína nielen časy „čiernej smrti", ale aj tragické udalosti II. svetovej vojny.

Pamätník padlým obetiam tu stojí hneď vedľa kaplnky už od roku 1949. Nájdeme tu aj jeden z najnavštevovanejších chrámov mesta, Kostol Navštívenia Panny Márie, aj budovu synagógy, jedinej zachovanej z pôvodných troch, ktoré sa tu kedysi nachádzali.

Pri pohľade na ňu máte pocit, akoby vám pred očami ožil príbeh tragickej lásky židovskej dievčiny Evy a jej milého Igora z románu Rudolfa Jašíka Námestie svätej Alžbety. Počas mestských slávností sa tu konajú aj rôzne podujatia a jarmoky.

Na Vŕšku (zdroj: Mesto Nitra)

Martinský vrch: armádny pahorok

Cestu na Martinský vrch lemujú budovy z 19. storočia, ktoré slúžili ako kasárne ešte rakúsko-uhorskej armáde. Sú natoľko sugestívne, že priam očakávame, ako sa z niektorej z nich vynorí švárny dôstojník so šabľou pri boku.

V týchto kasárňach býval kedysi aj sám cisár František Jozef II. Sú národnou kultúrnou pamiatkou a tvorí ich trinásť chránených objektov.

No Martinský vrch skrýva aj oveľa staršie tajomstvá, ktoré tu môžete obdivovať. Archeológovia tu odkryli pozostatky mohutného hradiska z 8. a 9. storočia a základy kostola, ktorý tu stál ešte pred príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Martinský vrch - strážnica (zdroj: Mesto Nitra)

Hradný kopec: pahorok slovanskej slávy

Silueta Nitrianskeho hradu, viditeľná aj z veľkej vzdialenosti, sa vypína nad mestom už celé stáročia. Jeho prvým slávnym obyvateľom bol legendárny panovník knieža Pribina, ktorý sa tu narodil niekedy na začiatku 9. storočia.

V tieni dnešného monumentálneho hradného objektu, ktorý sa skladá z biskupského paláca, katedrály a opevnenia, sa nachádza aj veľmi vzácna časť Katedrály sv. Emeráma – Pribinova kaplnka.

Ide pravdepodobne o najstarší kresťanský chrám nielen u nás, ale v celej strednej Európe, ktorý dal postaviť Pribina z lásky k svojej manželke Adelaide.

Stará povesť hovorí, že Pribina, ktorý vyznával pohanské náboženstvo, sa oženil s krásnou kresťanskou princeznou Adelaidou. Porodila mu syna Koceľa a on na znak lásky, ktorú k nej pociťoval, jej dal postaviť tento kostol.

Aby si však nepohneval mocného Perúna, nechal postaviť pod Zoborom aj pohanskú svätyňu a tá vraj do roka zhorela. Považoval to za znamenie zhora a na tento podnet vyššej moci prestúpil aj on sám na kresťanskú vieru.

Nitriansky hrad (zdroj: J. Macák)

Drážovský kopec a Zobor

Na vysokom skalnatom vrchu nad Dražovcami sa vypínajú múry románskeho Kostola sv. Michala Archanjela, ktoré pútajú pozornosť už od roku 1111.

Kostol vyžaruje takú magickú príťažlivosť, že priam hmatateľne láka k sebe stovky návštevníkov. Raz do roka, 29. septembra, na Deň Michala sa tu koná svätá omša.

V lete sa tu môžete zúčastniť na dobovom pikniku zo začiatku 20. storočia a na sviatok vierozvestov sa tu organizuje putovanie Po stopách sv. Cyrila a Metoda smerujúce z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

Ďalšia povesť hovorí, že v týchto miestach je aj hrob kráľa Svätopluka. Keď už cítil, že je na prahu smrti, vzal si svoj meč a odišiel do lesov na Zobore, kde rozjímal nad svojím životom.

V jednoduchom oblečení pútnika zaklopal na brány zoborského kláštora a požiadal mníchov, aby mohol u nich dožiť. Tí mu vyhoveli. Po smrti mu tu vykopali hrob a na vrch položili ťažký balvan.

No aj keď sa tu realizovalo veľa archeologických výskumov, miesto posledného odpočinku kráľa Svätopluka sa dodnes nepodarilo nájsť.

Pod Zoborom sa nachádza aj magnet turistov, televízny vysielač na pyramíde, ktorá je obľúbeným vyhliadkovým miestom. Návštevníkom je tu k dispozícii aj ďalekohľad, z ktorého uvidia nielen mesto, ale aj všetky nitrianske pahorky.

Dražovský kostolík (zdroj: Mesto Nitra)

Borina: šibeničný pahorok

Posledný z pahorkov nesie síce priam hororový názov, ale netreba mu podľahnúť. Toto nádherné miesto s vôňou borovíc je ideálne pre nenáročnú turistiku a duševný relax.

Kedysi tu bolo veľké slovanské hradisko, neskôr v 16. a 17. storočí strážny objekt Turecká varta, ktorá chránila obyvateľov pred nájazdmi osmanských vojsk, no a ten nelichotivý, takmer až odstrašujúci názov „šibeničný“ si pahorok vyslúžil v devätnástom storočí. Vtedy tu skutočne stála šibenica a vykonávali sa tu popravy odsúdených.

Borina - strážna veža (zdroj: TIC Nitra)