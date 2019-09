Aj deti si posielajú nahé fotky a šteklivé správy. Je to dôvod na paniku?

Ako pomôcť deťom zostať v bezpečí.

24. sep 2019 o 12:49 Washington Post, Kristi Pahrová

Mnohí rodičia sa desia dňa, keď dajú dieťaťu prvý telefón. Áno, tieto zariadenia sú životne dôležité a nevyhnutné spojenie pre sociálne skupiny a školu.

Smartfóny však súčasne pre deti a tínedžerov otvárajú nový svet a vystavujú ich prostrediu, s ktorým ich rodičia nemusia súhlasiť. Technológie môžu vystaviť dieťa šikane, obťažovaniu a iným nebezpečným situáciám, ktoré by inak nemuseli zažiť.

Sexting je jednou z nich.

Bežná alebo nebezpečná vec?

Jedna matka z New Yorku sa o potenciálne zničujúcich následkoch používania telefónov dospievajúcimi dozvedela z prvej ruky, keď zistila, že jej trinásťročná dcéra si vymieňa sexuálne správy s novým priateľom.

Súvisiaci článok Sexting je rozšírený fenomén. Prečo posielame nahé fotky a čo nám hrozí? Čítajte

„U nás doma sme v otázkach sexu veľmi otvorení a boli sme aj veľmi úprimní v otázke sextingu a jeho následkoch,“ uviedla matka dievčaťa. „Dcéra mi oznámila, že mu jasne povedala, že mu nikdy nepošle svoju nahú fotografiu,“ dodala.

Ale asi týždeň potom, čo jej dcéra začala s chlapcom chodiť, prišla domov veľmi rozrušená.

„Očividne spolu cez správy viedli veľmi obscénnu konverzáciu a niektoré dievčatá z ich triedy si ju v jeho telefóne prečítali a vysmievali sa jej,“ povedala mama. „Bola skutočne zranená a vydesena, že im dovolil tieto správy čítať.“

Sexting vo forme zdieľaných fotografií alebo explicitných textových správ sa pre deti v predpubertálnom veku a tínedžerov stáva čoraz bežnejším. Výskumy ukazujú, že 14,8 percent detí vo veku 12 - 17 rokov posielalo explicitné textové správy a 24,8 percent ich dostalo.

Na to, čo to pre deti znamená, vrátane dlhodobého a krátkodobého vplyvu na ich duševné zdravie a závažnosti rizík, však existujú protichodné názory. Rodičia sú teda na pochybách: Mali by sa pokúsiť aktívne obmedziť sexting, alebo ho prijať ako normálnu súčasť dospievania a sexuálnej aktivity?