Bez srdiečok a bez šikany. Instagram testuje novinky, ktoré ho môžu zmeniť

Zmeny môžu byť prelomové.

1. aug 2019 o 14:58 Soňa Jánošová

Zdvihnuté palce a červené srdiečka sú symboly, ktoré nikomu netreba predstavovať.

Od vzniku sociálnych sietí boli a stále sú ich súčasťou. "Páči sa mi to" alebo "like" na Facebooku a srdiečko na Instagrame je prejav povšimnutia, záujmu alebo súhlasu s konkrétnym príspevkom, názorom či fotkou.

"Lajkovanie" sa nevyhýba ani rôznym životným udalostiam ako je vstup do vzťahu, svadba či prijatie do zamestnania.

Nie je však vylúčené, že tento neodmysliteľný symbol sociálnych sietí sa môže stať minulosťou. Instagram totiž pred časom oznámil, že vo viacerých krajinách otestuje verziu sociálnej siete bez srdiečok. Nie je to jediná zmena. Spoločnosť začala robiť konkrétne a veľmi užitočné kroky, ktoré môžu zmierniť šikanu.

Sedem krajín bez srdiečok

Prvá informácia o plánovanom teste prišla koncom mája na konferencii Facebook F8, počas ktorej generálny riaditeľ Instagramu, Adam Mosseri, oznámil, že verziu so skrytými srdiečkami najskôr vyskúšajú v Kanade.

O dva týždne neskôr však už spoločnosť zverejnila oznam, že skrytie všetkých "lajkov" pre užívateľov zvonku odskúša aj v ďalších siedmich krajinách.

Užívatelia z Austrálie, Brazílie, Kanady, Írska, Talianska, Japonska a Nového Zélandu tak od polovice júla majú vo svojich mobiloch sociálnu sieť, z ktorej síce červené srdiečka nezmizli úplne, no počet "lajkov" sa ľuďom nezobrazuje automaticky.

V praxi to znamená, že užívateľ pod vlastnou fotkou či videom vidí, komu sa príspevok páčil, no táto možnosť je automaticky skrytá pod cudzími príspevkami. Svoje „hodnotenie“ teda vidíte, no nevidíte ho u iných.

Sociálne médiá sú návykové ako hazardné hry

Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila pod silnejúcim tlakom odborníkov, ktorí dlhodobo poukazujú na to, že sociálne siete výrazne ovplyvňujú ľudskú psychiku.