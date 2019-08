Osem zásad, ako si uchovať zdravé a krásne nechty

Starostlivosť o nechty netreba zanedbávať.

1. aug 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Zdravie a výzor nechtov si človek môže pestovať správnou stravou, ale aj ošetrovaním zvonka.

Prejaví sa na nich napríklad nedostatok vitamínu C, B alebo B12, bielkovín, ale aj chýbajúci kremík, kyselina listová, vápnik a vitamín D.

Ak sa zblízka pozriete na svoje nechty a namiesto toho, aby vyzerali pevne a zdravo, na sebe majú ryhy, sú polámané a rozštiepené, prípadne zvlnené s nezvyčajnou farbou, mali by ste im venovať viac starostlivosti.

Niektoré prípady si dokonca vyžadujú návštevu dermatológa, najmä ak si na nechtoch všimnete celkovú zmenu farby, zápal, oddeľovanie nechtu od okolitej pokožky, krvácanie v okolí nechtov alebo ich výrazné zhrubnutie.

Aby však boli nechty zdravé a ruky vyzerali čo najlepšie, môžete dodržiavať niekoľko zásad, ktoré pomôžu. V prvom rade ide o spomínanú správnu životosprávu, v ktorej nechýbajú potrebné živiny, v druhom prípade ide o priame ošetrovanie.

Ako na zdravé a dobre vyzerajúce nechty?

Súvisiaci článok Základné pravidlá pre krásne ruky a zdravé nechty Čítajte

1. Ruky a nechty si chráňte. Samozrejmosťou je základná hygiena a následne udržiavanie v suchu. Nadmerné vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobovať polámané a rozštiepené nechty.

2. Vyhnite sa známemu zlozvyku obhrýzania nechtov a kože v ich okolí. Môžete si tak narušiť nechtové lôžko. Drobné ranky popri nechtoch sú tiež náchylnejšie na baktérie či huby, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

Na skracovanie nechtov teda používajte ostré manikúrové nožničky alebo klieštiky. Snažte sa nechty zastrihnúť rovno, iba s veľmi jemným oblúčikom na okrajoch.

3. Kozmetička Barbora Gráčová odporúča ruky pravidelne krémovať kvalitným krémom a tiež používať výživný nechtový olej. Snažte sa ich rozotrieť nielen po celom nechte, ale aj po okolitej koži.

4. Siahnuť môžete aj po posilňovači nechtov, ktorý kúpite napríklad v lekárni. Používa sa na vysušené a dehydratované nechty. Ošetrovanie nechtov produktmi, ktoré slúžia na ich regeneráciu, zabezpečí ich rast, elasticitu a výživu a môže im dodať aj potrebné vitamíny.

5. Ak potrebujete posilniť polámané nechty alebo zabrániť ich štiepeniu, niektoré štúdie spojili s týmto účinkom užívanie biotínu.

6. Ak máte na nechtoch zádery, jediným vhodným riešením, čo s nimi, je odstrihnúť ich, nie odtrhnúť.

7. Nepoužívajte také výrobky, ktoré by nechty príliš zaťažovali. Týka sa to nadmerného používania laku, ale aj odlakovača. Ak už odlakovač musíte použiť, vyberte si prípravok bez acetónu.

8. V prípade, že pravidelne navštevujete nechtové štúdiá a salóny, nebojte sa spýtať, aké výrobky používajú, ako čistia nástroje a všímajte si celkovú čistotu. Môže vám to pomôcť vyhnúť sa salónom, vďaka ktorým by vaše nechty nevyzerali podľa predstáv a v tom horšom prípade by ste aj dostali nejakú infekciu.