Vzťahová poradňa: Syn má poruchu autistického spektra. Máme to povedať okoliu?

Psychologička radí.

29. júl 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Môjmu štvorročnému synovi diagnostikovali poruchu autistického spektra. S manželom sa nezhodneme v tom, či to povieme priateľom a rodine.

Myslím si, že to nie je nič, za čo by sme sa mali hanbiť a pre našich priateľov by mohlo byť užitočné rozumieť dôvodom jeho správania. Môj manžel si však myslí, že to len spustí predsudky ľudí proti nemu.

Odpoveď: Chápem obavy vášho manžela, ale v istom bode by ho okolie mohlo začať súdiť tak či tak.

Porozprávajte sa s ním o možnom kompromise. Nemusíte pri každom zoznámení sa s cudzími ľuďmi vyhlasovať: „Toto je môj syn, autista!“

Súhlasím však s vami, že táto informácia je užitočná ako kontext jeho špecifických spôsobov a pre priateľov to určite nebude na škodu.

Pokiaľ ide o rodinu, je ešte pravdepodobnejšie, že ich toto poznanie oslobodí. Najmä ak ho využijú ako príležitosť dozvedieť sa o vašom synovi viac a nebudú ho hneď škatuľkovať.

Ak treba, využite poradenstvo, spoznajte rodičov iných detí v autistickom spektre, alebo sa pridajte do niektorej z online komunít.

Otázka: Som 24-ročný homosexuál a nikdy som s nikým nechodil (dlho som sa hľadal). Pred pár mesiacmi som sa začal stretávať s chalanom, ktorý sa mi veľmi páči a zdá sa, že sa všetko vyvíja veľmi dobre.

Máme však spoločných priateľov a od nich som sa dozvedel, že nie som jeho obvyklý "typ". Povedali to v pozitívnom zmysle slova a v kontexte hlbšieho vzťahu.

Ja sa však bojím, že to znamená aj to, že nie som taký príťažlivý ako boli jeho bývalí a že nie som dosť sexi na to, aby som s ním chodil.

Odpoveď: Je zaujímavé, že prvé čo vám zíde na um, je to, že nie ste dostatočne atraktívny. Avšak vaši priatelia len hovorili, že nezodpovedáte určitej forme.

Je možné, že jeho bývalí mohli robiť modelov spodnej bielizne, ale aj atraktivita môže začať nudiť a prestať priťahovať.

Zaujímalo by ma, prečo tak rýchlo robíte znamienko rovná sa pri výrazoch „odlišný“ a „nie dosť dobrý“. Najmä keď priatelia hovoria o hlbšom vzťahu, čo vás určite posúva vyššie ako jeho niekdajších frajerov.

Môžete byť múdrejší, zábavnejší, zaujímavejší alebo máte prehľad o veciach, ktoré presahujú kanály celebrít z Instagramu. Spočíva teda váš problém len v tom, že ste sa „dlho hľadali“, alebo sa cítite celkovo neistý? Rozlúsknite to!

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.