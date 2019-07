Ženské hlasy sa výrazne zmenili. Prečo znie Scarlett Johanssonová príťažlivo?

Sexi hlas nebol vždy hlboký a chrapľavý.

24. júl 2019 o 16:22 Soňa Jánošová

Mať príťažlivý hlas je podľa niektorých ľudí rovnako podstatné, ako mať príťažlivé telo alebo peknú tvár. Aký hlas je však príťažlivý?

V prípade mužov je odpoveď pomerne jednoznačná. Čím hlbší hlas majú, tým príťažlivejší sa svojmu okoliu zdajú. Vysvetlenie preukázaľne spočíva vo vyššej hladine testosterónu, ktorá mužom posúva hlas do nižších polôh.

Vysoká hladina testosterónu znamená viac fyzickej sily, ktorá sa spája s prístupom k zdrojom a je znakom plodnosti. Odvrátenou stranou nižšie položeného mužského hlasu je predpokladaná promiskuita.

U žien však takýto jednoduchý vzorec neplatí.

Hormóny nie sú všetko

Z evolučného hľadiska sa zdá logické, že ženy budú pre mužov príťažlivé vtedy, keď budú hovoriť vyšším hlasom, ktorý je ovplyvnený najmä hladinou estrogénu.

Prieskumy navyše ukázali, že vyššie položené ženské hlasy evokujú predstavu mladých, štíhlych, a teda atraktívnych žien.

Podľa tejto logiky by hlasom amerického filmu Ona (Her), v ktorom sa hrdina zamiluje do hlasu operačného systému, mala byť herečka Emma Watsonová. Tvorcovia si však vybrali Scarlett Johanssonovú, ktorej hlas je nižšie položený a mierne chrapľavý.

Na obranu Emmy Watsonovej treba povedať, že ak by sa film natočil pred niekoľkými desaťročiami, nemusela by byť celkom mimo hru. Hlasy žien a aj ich vnímanie okolím sa totiž v uplynulých desaťročiach zmenili.