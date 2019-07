Mysleli si, že to majú pod kontrolou, no zamilovali sa

Texty z prílohy Sex a vzťahy: Priateľstvo s výhodami.

24. júl 2019 o 10:20 Anita Ráczová

Hannah dostane správu. Je to fotka. Od Adama. A nie je úplne obyčajná. Je na nej Adam, v Adamovom rúchu. Nie celý, len kúsok, ale zato riadny kus. Riadne intímny.

Hannah prepadne panike: Ó, bože! Bože môj!

Znamená to, že už sú viac ako len priatelia s benefitmi? Vtom jej opäť pípne mobil. Znova on: Prepáč, to nebolo pre teba. Ó, bože! Bože môj. Až teraz je to panika.

A keď ju zahustia zasvätené rady kamarátok, aby tento vzťah okamžite hodila za hlavu, veď ide predsa o sebaúctu, ocitá sa pred Adamovým prahom a začne jachtať kusé vety o tom, že by sa už viac nemali stretávať a že sa cíti trápne, keď dostáva obrázky penisu, ktorý má potešiť inú ženu.

Súvisiaci článok Priateľstvo s výhodami je možné. Ak je v ňom prvoradé priateľstvo Čítajte

Hlavne, ak sa odosielateľ ani len neobťažuje vysvetliť jej to.

Ona ho totiž nechala myslieť si, že nemusí. Vie to.

„Čo vlastne odo mňa chceš?“ nechápe Adam.

„Nič. Ja som od teba predsa nikdy nič nechcela,“ rozbieha sa Hannah. „Rešpektujem tvoje právo vídať sa a spávať s kým chceš. A ani neviem, či vlastne chcem mať priateľa.“

„A čo by si chcela?“ vyprskne Adam.

„Chcem, niekoho, kto chce byť stále so mnou, som preňho najlepšia na svete a má sex len so mnou.

Súvisiaci článok Ona ťaží zdroje, preňho je v hre sex. Môže medzi mužom a ženou vzniknúť rýdze priateľstvo? Čítajte

Cítim sa hlúpo, že zniem ako dievča, čo chce chodiť na brunch, chce, aby si s ňou behal po nákupoch a aby si sa stretával s jej priateľmi. Lebo to fakt nechcem.

Ale tiež sa nechcem deliť o sexuálneho partnera s dievčaťom, ktoré chce od muža fotku jeho prirodzenia.

Ja vlastne vôbec nestojím o fotku tvojho prirodzenia, pretože bývam kúsok od teba a ak mi ho chceš ukázať, daj mi vedieť a ja prídem a pozriem sa naň.

Viem, že to nepochopíš a že sa nezmeníš. Tak som to vyriešila za teba a mrzí ma, že som na to neprišla skôr, takže teraz si určite myslíš, že som ešte hlúpejšia, než si si myslel. Ale považuj to za dôkaz svojho šarmu, možno to nevieš, ale si veľmi šarmantný,“ bľaboce.

Keď sa priznáva, že mu to hovorí preto, lebo jej na ňom záleží a práve to nechce, trasie sa je hlas.

Súvisiaci článok Partnerský poradca: Ani pravidlá nezaručia, že priateľstvo s výhodami vydrží Čítajte

Mohol by to byť koniec scénky, ale autorka seriálu Girls Lena Dunham vie, že v týchto situáciách opona nepadá, naopak, roztvára sa.

Niekedy do nej treba priam kopnúť.

A presne to robí, keď píše o modernom randení, o vzťahoch, ktoré nás nútia objaviť, kým vlastne sme a čo chceme.

Kritici označili jej televízny počin za Sex v meste pre mladších a chudobnejších, rozhodne však nejde o žiadne jalové tliachanie o romantike pri sviečkach.

Navyše, práve v tomto seriáli odpálil svoju kariéru Adam Driver, ktorý dnes patrí medzi najvyššiu ligu novej generácie hollywoodskych hercov.

Nebyť jeho kamarátky Leny Dunham, kamera by ho nikdy nepobozkala.

Tomu hovorím priateľstvo s benefitmi.