Ženy vzrušuje porno rovnako ako mužov, aj keď ho pozerajú menej

Minulé výsledky rozdiely zveličovali.

23. júl 2019 o 5:00 Michaela Žureková

Hoci ženský a mužský mozog funguje v niektorých veciach rozdielne, na jednu reaguje veľmi podobne - na porno.

Vo všeobecnosti v spoločnosti prežíva presvedčenie, že mužov vzrušujú pornografické vizuály viac ako ženy, nová nemecká štúdia, ktorú nedávno zverejnili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, však dokazuje opak.

Zdanlivé rozdiely majú svoje príčiny

Autori vo veľkej metaanalýze vyhodnocovali dáta zo 61 už zverejnených výskumov.

Tie pracovali so snímkami magnetickej rezonancie viac ako 1800 osôb s rôznou sexuálnou orientáciou a sledovali reakcie ich mozgu na sexuálne vizuálne podnety.

Prístroje skenovali ich mozog kým si prezerali obrázky alebo videá ľudí v bežných situáciách a tiež rôzne erotické vizuály.

Ešte pred začiatkom skenovania všetci označili sexuálne vizuály za vzrušujúce.

Obsiahla analýza napokon priniesla kvantitatívne dôkazy, že bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu, ľudský mozog reaguje na porno rovnako.

"Aj u mužov, aj u žien sa prejavuje zvýšená aktivita vo viacerých kortikálnych a subkortikálnych oblastiach mozgu, o ktorých sa predpokladá, že hrajú úlohu pri odpovedi na vizuálne sexuálne podnety. Rozdiely medzi pohlaviami, ktoré sme našli, súvisia s ich subjektívnym hodnotením obsahu," napísali autori štúdie.