Vzťahová poradňa: Hľadám si muža, ktorý sa vie o seba postarať. Som zlatokopka?

Rady klinickej psychologičky.

22. júl 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Dva roky po nepríjemnom rozvode som opäť začala randiť. Môj manžel nezvládal veci po finančnej stránke, takže vždy bolo na mne, aby som nás držala nad vodou. Nikdy si dlho nevedel udržať prácu a neprekážalo mu rozhadzovať naše úspory, hoci sám k nim prispieval veľmi málo.

Tentokrát som sa rozhodla, že si nájdem niekoho, kto sa vie aspoň sám o seba finančne postarať, aby som sa tomuto neustálemu stresu vyhla.

Dostávam však reakcie, že som zlatokopka a že by som mužov mala spoznávať dlhšie, než budem zisťovať ich finančnú situáciu. Je to zlé, že chcem hneď vedieť, na čom som, aby som nestrácala čas s niekým, kto bude ako môj exmanžel?

Odpoveď: Tak po prvé, odkiaľ tieto reakcie prichádzajú? Snažíte sa zistiť všetko o účtoch mužov, s ktorými idete na rande, a to ešte predtým, než sa s nimi skutočne stretnete?

Alebo len hovoríte svojim priateľom o tom, že je pre vás dôležité nájsť muža, ktorý sa vie o seba finančne postarať a oni reagujú negatívne?

Predpokladám, že je to druhá možnosť, no ich názory by vám nemali diktovať, ako sa máte správať. Je možné, že situáciu priveľmi zjednodušujú.

Iste, peniaze nezaručia lásku. No finančná nezodpovednosť môže váš súlad s partnerom narušiť a vytvoriť okolo neho množstvo zmätkov. Vzhľadom na vaše skúsenosti je nastavenie, ktoré máte, primerané.

Je to niečo podobné, ako keď človek, ktorému zlomil srdce partner závislý od alkoholu, hľadá v budúcom vzťahu abstinenta. Snažte sa nájsť to, čo je pre vás správne, aby ste sa zlomenému srdcu vyhli. Aspoň pokiaľ to robíte rešpektujúco a v získavaní informácií nie ste príliš dotieravá.

- - -

Otázka: Moja kolegyňa miluje nakupovanie a vždy všetkým kupuje darčeky. Myslím si, že pochádza z bohatej rodiny a je schopná utratiť množstvo peňazí bez rozmyslu. No tiež si myslím, že to používa ako spôsob kontroly.

Priznávam, väčšina vecí, ktoré kúpi, sú pekné a chcem ich, ale mám pocit, že keď ich prijmem, budem jej dlžníčkou. Z toho mi je nepríjemne.

Napriek tomu by teraz vzhľadom na počet darčekov, ktoré som už prijala, vyzeralo zvláštne, keby som s tým prestala. Dostávam sa do bezvýchodiskovej situácie, prosím, pomôžte mi!

Odpoveď: Mohlo by vyzerať zvláštne prestať ich prijímať, ale určite nebude nič skvelé na tom nechávať si ich. Čakanie len zhorší vašu snahu prestať s tým. Pocit záväzku, ktorý voči nej cítite, neustane zázračne sám od seba, práve naopak, bude sa len zväčšovať.

Ak o tom, vďaka čomu sa cítite nepríjemne, nebudete hovoriť, ešte viac posilníte jej kontrolu. Môžete skúsiť povedať niečo ako - "Už príliš dlho si ku mne štedrá, no nemôžem viac prijímať tvoje darčeky. Je to od teba veľmi milé, ale je to príliš."



Následne zužitkujte vetu "Je to od teba milé, ale nie, ďakujem" toľkokrát, koľko bude potrebné, keď sa náhodou opäť objaví s nejakým darom.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.