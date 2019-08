Cold drip, či cold brew: Ako si pripraviť ľadovú kávu po novom?

Ako na Cold brew?

1. Čerstvo pomelieme kávovníkové zrná, stačí hrubšie mletie, je ideálnejšie pri dlhom lúhovaní.

2. Odvážime si pomleté kávovníkové zrná a nasypeme do French Pressu. Podľa celosvetových štandardov platí pri príprave káv za studena hmotnosť 10 gramov na 100 mililitrov. Ak máte radi intenzívnejšiu chuť kávy, môžete použiť aj vyššiu hmotnosť, ale viac gramov môže spôsobiť horkejšie tóny. Ak sa rozhodnete použiť menšiu hmotnosť, ako je odporúčaná, tak pri rovnakom množstve vody dosiahnete chuťovo slabšiu, a v niektorých prípadoch až nevýraznú šálku kávy.

3. Zalejeme vodou a nasadíme vrchnú časť French Pressu. Teplota vody môže byť izbovej teploty, ale i chladnejšia. Dôležité je, aby bola čistá, prípadne filtrovaná. Zalievame krúživým pohybom na 2- až 3-krát s pársekundovými prestávkami. Na koniec je vhodné kávu jemne premiešať.

4. Necháme kávu lúhovať približne od 16 do 24 hodín. Čas lúhovania závisí najmä od miesta, kde sa naša káva extrahuje. Ak viete byť trpezlivý a záleží vám na čistej chuti vašej kávy, nechajte ju oddychovať v izbovej teplote minimálne 16 hodín. Ak ste však nedočkavci, môžete si tento čas skrátiť na 10 až 12 hodín. Stačí French Press s kávou postaviť do chladničky. Môže si to však odniesť kvalita výsledného produktu.

5. Filtračné sito umiestnené pod vrchnou časťou French Pressu pomaly stlačte nadol, no nie úplne. Kávu cezeň prelievajte do šálky s niekoľkými kockami ľadu cez filtračný papier.